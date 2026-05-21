Inauguran la exposición Disidencias en Resistencia e inicia el 5to Festival del Orgullo Saltillo

Inauguran la exposición Disidencias en Resistencia e inicia el 5to Festival del Orgullo Saltillo

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Mauro Marines
por Mauro Marines

El Centro Cultural Casa Purcell abrió nuevamente sus puertas a la diversidad con esta exposición colectiva organizada por Orgullo y Dignidad Saltillo, primera actividad del festival LGBT+

Artes
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Del 20 de mayo al 13 de junio la diversidad volverá a salir a las calles de Saltillo con la quinta edición del Festival del Orgullo, que inició este miércoles la inauguración de la exposición colectiva “Disidencias en resistencia”, que reúne a las voces queer del arte local en diálogo con artistas invitados.

La muestra abrió sus puertas en el Centro Cultural Casa Purcell con la participación creadores como Sebastián Rodríguez, Marcos Pecina, Agustín Donías, Héctor Cháires, Pay Anaya y Orlando Cuéllar, además de los chicanos Yair L. y Blake Williams, con propuestas de grabado, pintura y fotografía.

En el evento inaugural estuvo presente Enrique Martínez, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno de Coahuila, Jorge Martínez, presidente de Orgullo y Dignidad y Edmundo Nuncio, curador de la muestra, así como algunos de los artistas participantes y miembros del colectivo y de la comunidad LGBTTTIAQ+.

“Hoy, hace algunos años, podría haber sido muy difícil imaginar un Festival del Orgullo así en Saltillo. Parecía imposible pensar en miles de personas celebrando la diversidad en las calles, con dignidad, levantando la voz con libertad y diciendo sin miedo ¡Aquí estamos!”, comentó durante la ceremonia el presidente de Orgullo y Dignidad.

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“Aquí estamos transformando la vergüenza en orgullo y la herida en una posibilidad de encuentro [...] Este espacio no nació únicamente para celebrar quiénes somos, sino también para defender el derecho de todas las personas de vivir con libertad”, agregó Nuncio en su intervención.

Las piezas que se pueden apreciar en esta exposición son un reflejo de las visiones y vivencias de sus creadores en torno a la identidad sexual y de género, entre cuestionamientos a la cultura heteronormativa y las expresiones de libertad.

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Para VANGUARDIA el curador ahondó en la propuesta de esta cuarta edición de la colectiva, que desde hace unos años, además de su convocatoria pública, hace una invitación directa a artistas queer. Este año la invitación fue para los fotógrafos chicanos, radicados en Los Ángeles, California, Yair L. y Blake Williams.

“A mí me pareció cuando conocí el trabajo de ambos, sobre todo el de Yair, la similitud con la escena local. Él retrata la vida nocturna, más under, de los suburbios, en Los Ángeles. Es un espacio de comunidad chicana, vaquera, en resistencia, que no han sucumbido ante la mercadotecnia y la gentrificación, donde todavía se hace comunidad”, compartió sobre una de las series.

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“Blake compositivamente nos pareció muy interesante lo que hace, el manejo de la luz y eso nos hizo traerlo”, agregó sobre las imágenes de Williams, donde celebra la resistencia y el cuerpo humano.

El Festival del Orgullo continuará el domingo 24 con una jornada de crossfit a partir de las 8:00 horas en la Ruta Recreativa y a las 20:00 horas, en la Parroquia de San Esteban, se realizará una Eucaristía por las Poblaciones LGBTTTIAQ+, a cargo de monseñor Hilario González, obispo de Saltillo. Estos eventos son gratuitos y la cartelera se puede consultar en las redes sociales de Orgullo y Dignidad Saltillo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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