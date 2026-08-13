Instalan escultura que da nombre al nuevo Puente de la Virgen en NL

La escultura de la Virgen que dará nombre al nuevo puente que construye el gobierno de Nuevo León ya llegó al lugar en donde será instalada.

A través de un video, el gobernador del estado, Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, presumieron la obra que tiene siete metros de altura y un peso de 700 kilos.

“Ya llegó la escultura desde Linares, Nuevo León, esta Virgen de siete metros de altura. Estamos muy contentos porque va a ser un símbolo de Nuevo León”, dijo el mandatario estatal.