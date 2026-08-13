Instalan escultura que da nombre al nuevo Puente de la Virgen en NL
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La obra es de un escultor de Nuevo León y tiene siete metros de altura, así como 700 kilos de peso
La escultura de la Virgen que dará nombre al nuevo puente que construye el gobierno de Nuevo León ya llegó al lugar en donde será instalada.
A través de un video, el gobernador del estado, Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, presumieron la obra que tiene siete metros de altura y un peso de 700 kilos.
“Ya llegó la escultura desde Linares, Nuevo León, esta Virgen de siete metros de altura. Estamos muy contentos porque va a ser un símbolo de Nuevo León”, dijo el mandatario estatal.
Estableció que la obra quedará instalada en el sitio en donde hace seis años fue localizada la escultura de la Virgen, que se realizó en 1990 para la segunda visita del Papá Juan Pablo II a Nuevo León, pero que había sido arrancada por la furia del Huracán Alex en 2010 y había permanecido desaparecida durante una década.
“En el 2020 con el Huracán Hannah volvió a aparecer la Virgen y apareció justo aquí abajo del Puente de la Virgen”, mencionó.
Contó que esta nueva pieza es de un escultor neoleonés de nombre Nemesio Dueñas.
Específico que la pieza estará en el puente que conectará las avenidas Morones Prieto y Constitución, justo en lo que será la estación ISSSTE del nuevo monorriel que también se construye en ese sitio.