Invitan en Saltillo al concierto ‘Latidos del alma’, con obras de Brahms, Chaikovsky y Nishimura
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El segundo concierto de la temporada “Latidos del alma” reunirá música romántica y contemporánea en el Museo de las Aves, con la Orquesta Metropolitana de Saltillo bajo la dirección de Natalia Riazanova
El Instituto Municipal de Cultura invitó a la ciudadanía a asistir al segundo concierto de la temporada “Latidos del alma”, interpretado por la Orquesta Metropolitana de Saltillo, que se llevará a cabo este viernes 13 de marzo en el Museo de las Aves.
La presentación estará dirigida por Natalia Riazanova, quien conducirá a la agrupación en un programa que propone un recorrido musical que conecta el romanticismo europeo con la sensibilidad contemporánea japonesa, a través de obras de Johannes Brahms, Piotr Ilich Chaikovsky y la compositora Yukiko Nishimura.
TE PUEDE INTERESAR:
Los boletos para la velada ya se encuentran disponibles a través de la plataforma www.boletrix.com. Como parte de la estrategia para acercar la música clásica a nuevos públicos, el concierto contará con entrada gratuita para niñas y niños de entre 8 y 14 años.
El repertorio de la noche estará integrado por Liebslieder Waltzes de Brahms, el estreno de Beautiful Flowers de Nishimura y Souvenir de Florencia de Chaikovsky, piezas que exploran distintas emociones vinculadas con la memoria, la belleza y el afecto mediante el lenguaje de los instrumentos de cuerda.
Dentro del programa destaca la obra Liebslieder Waltzes, Op. 52, compuesta por Johannes Brahms entre 1868 y 1869. Esta colección de valses amorosos, inspirada en textos de Polydora de Georg Friedrich Daumer, se distingue por su mezcla de intimidad y sofisticación musical. A través de breves piezas de gran lirismo, el compositor alemán logra transmitir sentimientos de ternura, nostalgia y deseo, cualidades que han mantenido estas obras vigentes en el repertorio clásico.
El concierto también incluirá el estreno de Beautiful Flowers, pieza de la compositora y pianista japonesa Yukiko Nishimura, nacida en 1967 y formada en la Tokyo University of the Arts. Reconocida por su trabajo con ensambles de aliento, cuerdas y percusión, Nishimura se caracteriza por desarrollar un lenguaje musical accesible, lírico y evocador.
La obra forma parte de la suite Petite Suite ~Beautiful Flowers, escrita para orquesta de cuerdas y estructurada en cuatro secciones continuas: Blooming, Shiny Day, Sunset Waltz y Toward the Blue Sky. Cada segmento plantea contrastes de color, ritmo y expresividad que evocan el florecimiento y la contemplación de la naturaleza.
Como cierre del programa se interpretará Souvenir de Florencia, Op. 70, una de las composiciones más reconocidas de Piotr Ilich Chaikovsky dentro del repertorio para cuerdas. Escrita originalmente como sexteto en re menor en 1890, la obra evoca los recuerdos del compositor durante su estancia en Italia.
La pieza destaca por su intensidad dramática y por el despliegue de lirismo característico del autor ruso. Desde su inicio apasionado hasta su final vibrante, la partitura combina momentos de gran virtuosismo con pasajes de profunda expresividad, cualidades que se potencian en la versión para conjunto de cuerdas.
Con esta temporada titulada “Latidos del alma”, la Orquesta Metropolitana de Saltillo busca consolidar una programación artística que dialogue entre distintas épocas y estilos musicales, incorporando tanto obras consagradas del repertorio clásico como nuevas voces de la creación contemporánea.
La dirección de Natalia Riazanova dará cohesión a un concierto que busca transformar la emoción individual que transmite la música en una experiencia colectiva para el público saltillense.