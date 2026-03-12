Invitan en Saltillo al concierto ‘Latidos del alma’, con obras de Brahms, Chaikovsky y Nishimura

El Instituto Municipal de Cultura invitó a la ciudadanía a asistir al segundo concierto de la temporada “Latidos del alma”, interpretado por la Orquesta Metropolitana de Saltillo, que se llevará a cabo este viernes 13 de marzo en el Museo de las Aves.

La presentación estará dirigida por Natalia Riazanova, quien conducirá a la agrupación en un programa que propone un recorrido musical que conecta el romanticismo europeo con la sensibilidad contemporánea japonesa, a través de obras de Johannes Brahms, Piotr Ilich Chaikovsky y la compositora Yukiko Nishimura.

Los boletos para la velada ya se encuentran disponibles a través de la plataforma www.boletrix.com. Como parte de la estrategia para acercar la música clásica a nuevos públicos, el concierto contará con entrada gratuita para niñas y niños de entre 8 y 14 años.

El repertorio de la noche estará integrado por Liebslieder Waltzes de Brahms, el estreno de Beautiful Flowers de Nishimura y Souvenir de Florencia de Chaikovsky, piezas que exploran distintas emociones vinculadas con la memoria, la belleza y el afecto mediante el lenguaje de los instrumentos de cuerda.

Dentro del programa destaca la obra Liebslieder Waltzes, Op. 52, compuesta por Johannes Brahms entre 1868 y 1869. Esta colección de valses amorosos, inspirada en textos de Polydora de Georg Friedrich Daumer, se distingue por su mezcla de intimidad y sofisticación musical. A través de breves piezas de gran lirismo, el compositor alemán logra transmitir sentimientos de ternura, nostalgia y deseo, cualidades que han mantenido estas obras vigentes en el repertorio clásico.