$!Judith Fragoso muestra la belleza de vivir en el desierto con exposición de grabado

El desierto, a diferencia de lo que su nombre indica, está lleno de vida, de color, de movimiento, de actividad. Solo quien lo habita es capaz de identificar todo lo que hay en este ecosistema, algo no solo invisible, sino impensable para un foráneo.

“Tuve un viaje al Jardín Botánico con unos amigos, los cuales me hicieron el comentario de que ellos no comprendían cómo la gente elegía vivir en un lugar como Coahuila habiendo sitios más bonitos y amables, como, en ese caso Xalapa”, explicó para VANGUARDIA la creadora, quien desarrolló este proyecto como parte de su residencia en el centro de artes de Veracruz La Ceiba Gráfica.

Serpientes, alacranes, borregos, bisontes, liebres, lechuzas, flores, cactáceas y otros motivos vegetales y animales se hacen presentes en la muestra a través de técnicas como la punta seca y el retrato, por medio de retratos fieles que capturan la belleza y altivez de esas especies.

“No comprendía bien de dónde venía mi molestia. Fue ahí que decidí cambiar mi proyecto y comenzó a enfocarse en realzar y reconocer todos los elementos de nuestra región, nuestro ecosistema, que para mí son hermosos. Tuve que hacer una investigación también, no solo asumir que lo que yo sabía era tal. Y fue en medio de esa investigación que caí en cuenta que me molestaba porque así como él no podía soportar este espacio yo tampoco podía soportar el de ellos, porque está hecho para vivir en su entorno y yo estoy hecha para vivir en el mío y reconociendo la belleza que nos rodea reconozco la mía, que estoy llena de vida, que soy parte de este lugar”, compartió.