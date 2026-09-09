La Compañía de Opera de Saltillo se pondrá patria en concierto en la Alameda

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    La Compañía de Opera de Saltillo se pondrá patria en concierto en la Alameda

Su tradicional evento ‘Del amor y otros pesares’ junto al Mariachi Sol de América se llevará a cabo este viernes en la explanada de la Biblioteca ‘Manuel Múzquiz Blanco’, en el parque del Centro Histórico

Tras el éxito de su presentación de la ópera “Carmen” de Georges Bizet, en el Festival Internacional de las Artes Saltillo, la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) está lista para volver al escenario con un recital que infundirá el sentimiento patrio.

“Del amor y otros pesares” es el nombre del concierto con el que se presentarán junto al Mariachi Sol de América este viernes 11 de septiembre para interpretar algunos temas clásicos de la música mexicana.

“Es nuestro concierto del mes patrio, volveremos a reunirnos con el Mariachi con quienes ya hemos hecho este formato”, compartió para VANGUARDIA Alejandro Reyes-Valdés, director de la COSA, “va a ser una noche de música mexicana con el repertorio conocido del mariachi y las canciones del ‘lado B’”.

Entre los compositores que escucharemos este viernes destacó nombres como José Alfredo Jiménez y Agustín Lara, indispensables, así como canciones del dominio público, huapangos antiguos y otros géneros como el bolero y el ranchero.

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“En la Compañía de Ópera tenemos gente que es muy talentosa en la interpretación de la música folclórica, y en particular el huapango requiere una mucha exigencia vocal y vamos a tener varios ejemplos de ello”, señaló, confirmado que cuentan con voces como la de la soprano Eva Morón, quien inició carrera en el canto en estos géneros tradicionales.

“Es una oportunidad que se da la compañía para salir un poquito de la órbita a la que estamos consagrados y también para que el público pueda descubrir cómo es que una voz que está especializada en la ópera puede resolver este tipo de repertorio de la tradición nacional”, agregó.

El evento se llevará a cabo este viernes 11 a las 19:00 horas en la en la explanada de la Biblioteca ‘Manuel Múzquiz Blanco’, en la Alameda Zaragoza.

Rumbo al Cervantino

Este semestre la COSA ya tiene preparados algunos eventos, uno de gran calado: su participación en el Festival Internacional Cervantino, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, el 11 de octubre.

También se reintegran al Jane Austen Fest que está preparando la Alianza Francesa en colaboración con los organismos de cultura estatal y municipal, el sábado 19 de septiembre a las 19:30 horas en la Academia Interamericana de Derechos Humanos.

Igual en octubre se unirán a la Orquesta Metropolitana de Saltillo para un concierto especial por el Festival Ánimas del Desierto en la Catedral de Saltillo el día 23, donde interpretarán la Missa in Angustiis de Joseph Haydn.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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