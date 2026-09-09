¿Descuento del 50% en CFE con la tarjeta del INAPAM? La verdad tras el mito

El Gobierno de México cuenta con un apoyo a través de descuentos y promociones en distintos artículos, productos y servicios para un grupo poblacional de los más vulnerables por la tarjeta Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Sin embargo, se ha externado una duda sobre estos descuentos, en específico referentes a obtener un descuento de hasta el 50 por ciento en los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR EL 50% DE DESCUENTO EN EL RECIBO DE LA CFE CON LA TARJETA INAPAM? Desde 2022 se ha extendido el rumor de que se puede conseguir un descuento significativo en la factura de electricidad tan solo con la credencial de vejez. Sin embargo, el INAPAM como la CFE se vieron en la necesidad de pronunciarse públicamente respecto al tema. Según la información confirmada oficialmente por ambas instituciones, la tarjeta de adultos mayores NO aplica para descuentos en la factura de electricidad. En un comunicado difundido por el perfil oficial del INAPAM señala que “no se está haciendo descuento con Credencial INAPAM en CFE”; mientras que la comisión de electricidad apunta que “no tiene ningún convenio para ofrecer descuentos en el recibo de luz con la credencial”. Así como que cualquier forma de descuento o apoyo especial que ofrezca la CFE es únicamente para criterios relacionados con el consumo eléctrico y la ubicación geográfica de los usuarios, es decir, los subsidios por zonas de temperaturas extremas. Autoridades han detectado anuncios patrocinados falsos en redes sociales y cadenas de WhatsApp que solicitaban fotografías de la credencial por ambos lados, CURP y datos bancarios por lo que pidieron no entregar datos personales ni financiera a terceros ante la posibilidad de caer un fraude.

¿A QUIÉN CFE SÍ LE APLICA DESCUENTOS EN EL RECIBO DE LUZ? Como ya lo mencionamos, CFE no da descuentos especiales por edad ni por afiliación al INAPAM, el único apoyo tarifario vigente es el subsidio por zonas de temperaturas extremas en verano que se aplica de forma automática a todos los hogares de distintas regiones y por el programa de paneles solares. 1. Descuento a usuarios de tarifas domésticas en zonas cálidas: La CFE ofrece tarifas de estímulo (1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F) en diversas regiones del país con base en la temperatura promedio registrada. Estas están diseñadas para aliviar los gastos de electricidad durante los meses de mayor consumo debido al uso de sistemas de refrigeración (temporada de calor). Los estados con temperaturas más elevadas (como Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Campeche, Veracruz, etc.) reciben la tarifa 1F, que ofrece costos preferenciales y un límite de consumo más elevado antes de entrar en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). Es importante que el consumo de energía se mantenga dentro de los límites establecidos para cada tarifa, ya que al excederlos se entra en la Tarifa DAC, la cual no cuenta con subsidios y es considerablemente más cara. Estos descuentos se aplican automáticamente en el recibo de luz si cumples con los requisitos de la tarifa correspondiente a tu localidad y tu consumo. 2. Descuento a través del programa de paneles solares (FIDE y SENER): Existe un programa que otorga un incentivo del 25% del valor total de un proyecto de paneles solares, mientras que el 75% restante se financia a una tasa de interés preferencial por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Los usuarios que pueden acceder a este programa son aquellos con vivienda propia y recibo de electricidad en tarifas 1C, 1D, 1E y 1F, y con un valor catastral de la vivienda de hasta 4 millones de pesos. Aunque el programa está dirigido a quienes pagan más de $1,500 de luz, quienes pagan menos también pueden acceder si su evaluación financiera y técnica es satisfactoria. Los requisitos incluyen solicitud de crédito, carta de consulta al Buró de Crédito, recibo de CFE (no mayor a 2 meses), identificación oficial vigente, RFC y comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

¿QUÉ ES LA CREDENCIAL DEL INAPAM? La credencial tiene la cualidad de identificación oficial para trámites en instituciones públicas; el INAPAM ha tenido la prioridad de mantener incluidas, a las personas de la tercera edad, en la sociedad. Después de tramitarla, los ciudadanos pueden optar por rebajas en transporte público, farmacias y consultas médicas; descuentos en pago de agua, predial y servicios municipales; promociones en alimentos, actividades culturales y recreativas; al igual que acceso a programas y servicios especiales para adultos mayores. Se debe destacar que al ser un servicio para el bienestar, el trámite es gratuito, y en su modalidad presencial, no se necesita agendar cita previa. Por ello, se recomienda acudir temprano, antes que el servicio del respectivo módulo alcance su capacidad diaria. ¿QUIÉN PUEDE TRAMITAR LA TARJETA? LOS REQUISITOS De acuerdo con INAPAM, todas las personas mayores de 60 años pueden obtener la tarjeta, siempre y cuando completen el registro de manera correcta y presenten los documentos requeridos:

- Acta de nacimiento legible; - Una identificación oficial vigente: INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional o cartilla del servicio militar; - Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin anteojos; - Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada; - Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses, pueden ser recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Para usarla correctamente, es importante verificar que el comercio tenga convenio vigente, presentar la credencial al momento del servicio y confirmar las condiciones, ya que los descuentos pueden aplicar solo a ciertos productos o servicios.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA TARJETA INAPAM? La tarjeta INAPAM brinda descuentos y beneficios en diversas áreas, tanto en instituciones públicas como en establecimientos privados afiliados. Algunos de los rubros donde se puede utilizar son:

- Alimentos y abarrotes; - Medicamentos y servicios médicos o de laboratorio; - Consultas de salud; - Laboratorios clínicos; - Ópticas; - Ropa, calzado y productos del hogar; - Educación y actividades culturales; - Museos y espacios recreativos; - Transporte público y foráneo, incluyendo aerolíneas; - Trámites legales, asesoría y servicios funerarios; - Restaurantes y cafeterías; - Hoteles; - Transporte terrestre; - Descuentos en pagos de servicios públicos como agua o predial, en algunos municipios.

La variedad de beneficios disponibles puede variar por estado y municipio, por lo que el INAPAM pone a disposición un Directorio de Beneficios donde se pueden consultar todos los comercios y servicios afiliados en cada región.

¿EXPIRA? La credencial para adultos mayores del INAPAM no expira, así como que no es necesario renovarla, ya que sigue siendo válida sin importar si tiene un diseño anterior o la fecha de emisión. Aunque, los únicos casos en que la credencial deja de ser válida y es necesario un cambio son:

- Deterioro o daño, es decir, si la credencial presenta desgaste, como que el código de barras esté dañado o ilegible, por lo que es necesario renovarla para continuar usándola sin problemas. - Pérdida o robo, en caso de extravío o robo de la tarjeta, el titular de la tarjeta debe acudir a un módulo de atención para solicitar su reposición y así mantener los beneficios activos. - Nueva emisión, cuando el INAPAM actualiza el diseño de la credencial o mejora sus medidas de seguridad, puede ser obligatorio reemplazarla. - Corrección o actualización de datos, si se detectan errores en el nombre, CURP u otros datos personales; en otro caso, si hay un cambio de domicilio, se debe gestionar la corrección para evitar problemas al usar la credencial. - Renovación de credencial Instituto Nacional de la Senectud, las personas que todavía poseen la credencial del antiguo INSEN deben cambiarla por la versión actual del INAPAM, ya que las tarjetas del antiguo instituto ya no son válidas ni para descuentos ni como identificación dentro del programa.

¿DÓNDE SE TRAMITA LA TARJETA INAPAM? La tarjeta puede ser tramitada en cualquier módulo del INAPAM, sin importar el estado o la delegación donde resida la persona interesada, ya que es un programa de alcance federal. Los módulos están habilitados de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas. El directorio de módulos y delegaciones del INAPAM a nivel nacional está disponible en línea, en el sitio web oficial: http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Delegaciones_ Se recomienda acudir al módulo más cercano con toda la documentación completa, para agilizar el proceso.

¿INAPAM ENTREGA APOYO ECONÓMICOS? La tarjeta del INAPAM no entrega efectivo, pero sí ofrece múltiples beneficios para los adultos mayores en México, como descuentos en transporte, medicamentos, actividades culturales y recreativas. En redes sociales circuló la versión de que los beneficiarios recibirían 6 mil 200 pesos por el Día del Abuelo, pero esto es incorrecta. El plástico no otorga apoyos económicos, solo descuentos y promociones en servicios y comercios. Quienes busquen apoyos económicos deben acudir a los módulos de programas sociales como la Pensión Bienestar, con toda la documentación requerida. Estos apoyos son independientes de la tarjeta INAPAM y dependen de lineamientos del gobierno federal o estatal.