Claudia Arlett Espino renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud

Claudia Arlett Espino presentó este 9 de septiembre de 2026 su renuncia irrevocable al cargo de Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), con efectos a partir de este mismo día. La funcionaria comunicó su decisión a la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, mediante un escrito en el que explicó que su salida obedece a motivos de salud y a la necesidad de procurar un equilibrio entre su desarrollo profesional y su vida personal y familiar.

En el documento dirigido a la presidencia del Consejo General, Espino señaló que el nivel de exigencia asociado con la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 fue uno de los factores considerados para tomar la decisión. “Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”, señaló. ESPINO DEJA EL INE PREVIO AL PROCESO ELECTORAL 2026-2027 La renuncia ocurre mientras el INE se prepara para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, en el que se renovarán cargos federales y puestos de elección popular en las 32 entidades federativas. Espino agradeció a Guadalupe Taddei Zavala por haberla propuesto ante el pleno del Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General del Instituto. La funcionaria señaló que desempeñar ambas responsabilidades le permitió cumplir con “una de mis más altas responsabilidades con aprendizajes significativos”.

CLAUDIA ARLETT ESPINO AGRADECE A PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA En su escrito de renuncia, Claudia Arlett Espino expresó su reconocimiento a las personas servidoras públicas que forman parte de la Secretaría Ejecutiva y que participaron en el cumplimiento de las atribuciones correspondientes. La funcionaria concluyó su gestión, según indicó, “con gratitud y satisfacción por el trabajo realizado”, y destacó el profesionalismo y compromiso institucional del personal que la acompañó durante su encargo. Espino también manifestó su disposición para colaborar en las labores de transición necesarias para evitar afectaciones en la operación de la Secretaría Ejecutiva.

De acuerdo con su comunicación, el objetivo será favorecer que el área continúe desempeñando sus funciones con normalidad, profesionalismo y apego a los principios que rigen la función electoral. Al finalizar el documento, Claudia Arlett Espino reiteró su respeto a la Consejera Presidenta y agradeció al Instituto Nacional Electoral por la oportunidad de desempeñar el cargo.