Tigres ficha a Memote Martínez, reportan: ¿llegará al Clásico Regio?

Guillermo “Memote” Martínez apunta a una nueva etapa en la Liga MX. Tigres concretó la incorporación del delantero de Pumas para el Apertura 2026, de acuerdo a los informes de este miércoles. El movimiento responde a la búsqueda de soluciones ofensivas del equipo de Víctor Manuel Vucetich. La información representa un giro respecto al panorama de horas antes, cuando el entrenador reconoció que existían dificultades para cerrar la operación. Hasta el momento de esta revisión no se localizó un anuncio oficial del club con las condiciones del acuerdo, su duración o la fecha de presentación.

Vucetich pidió una solución inmediata El DT explicó que había conversado con Martínez y que el futbolista tenía interés en trasladarse a Nuevo León. También señaló que, desde su perspectiva, la principal resistencia estaba en Pumas, institución que buscaba conservar al atacante. El escenario contractual formaba parte de la negociación: según AS México, el vínculo del mexicano con el conjunto capitalino terminaba en diciembre y existía la posibilidad de renovarlo. Esa situación convirtió su futuro en uno de los asuntos pendientes del cierre del mercado nacional. Para Tigres, la búsqueda tenía una razón. El equipo necesitaba ampliar sus opciones al frente y Vucetich había insistido en incorporar jugadores capaces de adaptarse rápidamente a la competencia, sin esperar varias jornadas para encontrar respuestas. ¿Qué puede aportar ‘Memote’ al ataque? Martínez ofrece presencia física, juego de espaldas y capacidad aérea, características que permitirían disputar balones dentro del área y dar otra salida a la ofensiva.

En términos tácticos, su perfil abre la posibilidad de complementar a Rodrigo Aguirre o competir por la posición de centrodelantero. El mexicano también busca recuperar protagonismo después de una participación reducida con Pumas en el Apertura 2026. El cambio de equipo le plantearía una oportunidad para ganar minutos, aunque deberá conquistar su lugar en el esquema de Vucetich. La atención se dirige al Clásico Regio contra Monterrey, previsto para el sábado 12 de septiembre. Su eventual debut dependerá del registro y de la decisión del cuerpo técnico.