Pisotón educativo a la 4T

Derogaron la reforma educativa que muchos de ellos mismos habían aprobado. Le entregaron el control de la educación a la CNTE , el sindicato que domina a los maestros de los estados con las peores calificaciones del país. Cooptaron al SNTE , que era de Elba Esther Gordillo, y volvieron senador de Morena a su dirigente.

Inventaron la Nueva Escuela Mexicana. Empoderaron a un mequetrefe (RAE: persona entrometida, bulliciosa y de poco provecho) llamado Marx Arriaga y rápido se sintió un nuevo Vasconcelos. Cambiaron los libros de texto. Criticaron que la educación era capitalista y la volvieron morenista. Le quitaron tiempo en el aula a las matemáticas para enseñar que en 2006 Calderón hizo fraude electoral, que los medios de comunicación están todos vendidos y que la llegada al poder de López Obrador fue una inyección de esperanza a la patria.

Reescribieron la Historia de México para ajustarla a las necesidades políticas y la visión del país de AMLO, ese (mal) historiador frustrado. Llevaron a la mañanera a una maestra/ejemplo a bailar/cantar que ya no era importante sacar 10, lero lero. Estigmatizaron la educación privada, pero sus propios hijos van a escuelas de paga. Restringieron las becas para estudiar en el extranjero (pero ellos mandan a sus hijos fuera) porque para el líder, eso es lo que hacían los capos de la mafia.

Cronológicamente, nombraron al frente de la SEP a un alfil de su entonces empresario favorito, Ricardo Salinas Pliego (Esteban Moctezuma), a una precandidata a la gubernatura mexiquense (Delfina Gómez), a una dirigente de la CNTE (Leticia Ramírez) y al líder nacional del partido en el poder (Mario Delgado).

Y luego todo colapsó. La CNTE se les volteó y tuvieron que soltarle cientos de millones de pesos para que no boicoteara el Mundial. Marx Arriaga se les volteó y organizó un sainete en su oficina, de la que se negaba a salir cuando lo corrieron. Se pelearon con Ricardo Salinas Pliego y hoy es su pesadilla opositora. Y Mario Delgado fue acusado de huachicolero por uno de sus compañeros de gabinete, a quien el presidente López Obrador daba trato de “hermano” (Julio Scherer).