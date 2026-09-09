Pisotón educativo a la 4T
Estamos peor en todo. Los ocho años de la 4T en el poder han sido una catástrofe para la educación en México
Qué raro que haya salido así. No podía saberse.
Derogaron la reforma educativa que muchos de ellos mismos habían aprobado. Le entregaron el control de la educación a la CNTE, el sindicato que domina a los maestros de los estados con las peores calificaciones del país. Cooptaron al SNTE, que era de Elba Esther Gordillo, y volvieron senador de Morena a su dirigente.
Inventaron la Nueva Escuela Mexicana. Empoderaron a un mequetrefe (RAE: persona entrometida, bulliciosa y de poco provecho) llamado Marx Arriaga y rápido se sintió un nuevo Vasconcelos. Cambiaron los libros de texto. Criticaron que la educación era capitalista y la volvieron morenista. Le quitaron tiempo en el aula a las matemáticas para enseñar que en 2006 Calderón hizo fraude electoral, que los medios de comunicación están todos vendidos y que la llegada al poder de López Obrador fue una inyección de esperanza a la patria.
Reescribieron la Historia de México para ajustarla a las necesidades políticas y la visión del país de AMLO, ese (mal) historiador frustrado. Llevaron a la mañanera a una maestra/ejemplo a bailar/cantar que ya no era importante sacar 10, lero lero. Estigmatizaron la educación privada, pero sus propios hijos van a escuelas de paga. Restringieron las becas para estudiar en el extranjero (pero ellos mandan a sus hijos fuera) porque para el líder, eso es lo que hacían los capos de la mafia.
Cronológicamente, nombraron al frente de la SEP a un alfil de su entonces empresario favorito, Ricardo Salinas Pliego (Esteban Moctezuma), a una precandidata a la gubernatura mexiquense (Delfina Gómez), a una dirigente de la CNTE (Leticia Ramírez) y al líder nacional del partido en el poder (Mario Delgado).
Y luego todo colapsó. La CNTE se les volteó y tuvieron que soltarle cientos de millones de pesos para que no boicoteara el Mundial. Marx Arriaga se les volteó y organizó un sainete en su oficina, de la que se negaba a salir cuando lo corrieron. Se pelearon con Ricardo Salinas Pliego y hoy es su pesadilla opositora. Y Mario Delgado fue acusado de huachicolero por uno de sus compañeros de gabinete, a quien el presidente López Obrador daba trato de “hermano” (Julio Scherer).
Cuando llegó la prueba PISA, que mide las capacidades de los estudiantes mexicanos, el resultado fue catastrófico: derrumbe en matemáticas, derrumbe en lectura y derrumbe (tantito menor) en ciencias. Estamos peor en todo. Los ocho años de la 4T en el poder han sido una catástrofe para la educación en México.
La respuesta de la presidenta Sheinbaum tratando de minimizar la crisis que exhiben estos resultados es quizá la prueba más acabada de que nos vendieron una científica metida en política de la que ya no queda nada de científica, sólo de política. Es lo que tenemos.
SACIAMORBOS
López Obrador y su pandilla están metidos de lleno en apuntalar a la controversial senadora Julieta Ramírez para que sea la candidata de Morena a la gubernatura de Baja California. Al grado que ordenaron a la UIF investigar a Ismael Burgueño.