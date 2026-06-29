La danza clásica llena de movimiento el lago de la Alameda en la FINA Saltillo
La obra “Silphides”, interpretada por el ballet ‘Dance point’ hipnotizó a los saltillenses este domingo 28 de junio
El ballet es un disciplina que se ha llevado a cabo siglos atrás basándose en sus movimientos delicados en conjunto de música orquestal, contando historias que hoy en día se han convertido en grandes obras.
En el marco del 449 aniversario de nuestra ciudad, a través del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) este domingo 28 de junio, en el lago de la alameda a las 18:00 horas, se presentó la famosa danza “Sílphides” interpretada por la compañía “Dance Point” a cargo de la maestra Delia Pérez que se encuentran celebrando su 20 aniversario de su fundación.
Esta danza es un famoso ballet blanco que se distingue por su ambiente romántico, en donde espíritus etéreos o las sílfides bailan a la luz de la luna al compás de las composiciones orquestales.
Los alumnos salieron al escenario con el vestuario característico del baile en color blanco y tul largo, en conjunto de una corona de flores y los hombres un traje del mismo color y chaleco color obscuro.
El lago de la Alameda jugó un papel fundamental en la escenografía ya que la tarde se tornó en un ambiente de tranquilidad y romántico con las balsas pasar con personas que disfrutaban el lago y el espectáculo.
Durante la tarde también se presentaron algunos solos de alumnos en donde mostraron su talento, con movimientos lentos, delicados y saltos altos que impresionaron a los espectadores.
Para finalizar su presentación el público los despidió con grandes aplausos, gritos de felicidad y orgullo por los familiares.
También se invitó a los presentes a presenciar a la Escuela de Danza del Estado de Coahuila con el baile “El lago de los cisnes”, que hicieron acto de presencia minutos más tarde, continuando esta velada llena de movimiento y arte.