$!La danza clásica llena de movimiento el lago de la Alameda en la FINA Saltillo

El ballet es un disciplina que se ha llevado a cabo siglos atrás basándose en sus movimientos delicados en conjunto de música orquestal, contando historias que hoy en día se han convertido en grandes obras.

En el marco del 449 aniversario de nuestra ciudad, a través del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) este domingo 28 de junio, en el lago de la alameda a las 18:00 horas, se presentó la famosa danza “Sílphides” interpretada por la compañía “Dance Point” a cargo de la maestra Delia Pérez que se encuentran celebrando su 20 aniversario de su fundación.

Esta danza es un famoso ballet blanco que se distingue por su ambiente romántico, en donde espíritus etéreos o las sílfides bailan a la luz de la luna al compás de las composiciones orquestales.