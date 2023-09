La economía detrás de la migración: Miguel Fernández de Castro expone en MARCO

“La deuda. No hay dónde esconderse en campo abierto” es un proyecto del artista Miguel Fernández de Castro , originario y residente de dicha comunidad, con el que busca explorar las dinámicas, redes y enlaces que conforman a toda la migración en el país, esto a partir, en una primera instancia, de los trajes de camuflaje que utilizan para pasar desapercibidos en medio del paisaje desértico.

La deuda. No hay dónde esconderse a campo abierto 🔜❗️ El artista Miguel Fernández de Castro retoma la noción tradicional del paisaje y la altera desde el arte contemporáneo para abordar problemáticas sociales como la migración. 📍 Espacio Uno 🗓 A partir del 26 de agosto. pic.twitter.com/aXx4EIlhOt

La colaboración con el taller que realiza estas prendas inició en un proyecto previo, donde utilizó unas pantuflas que tienen el mismo fin, al tener una suela hecha de alfombra evitan que se dejen huellas sobre la tierra. Así fue conociendo la economía que hay detrás del camuflaje, de dónde se obtiene la materia prima y quién compra los productos, principalmente polleros y organizaciones de tráfico de migrantes.

“A partir de ahí supe de este cargamento de ropa camuflaje que ella había empeñado hacía unos años y que ya no lo quería recuperar, porque ya no se lo iban a comprar, porque ya era un camuflaje que los polleros no estaban comprando”, explicó sobre el origen de la instalación que domina la muestra en el Espacio UNO de MARCO.

Los polleros ya no estaban comprando ese tipo de camuflaje, explicó, porque el paisaje cambió. Esta situación se liga con otra de las obras, una pintura monocromática hecha a partir del pigmento del pasto buffel, una especie invasora traída de Sudáfrica por los empresarios ganaderos de la región.