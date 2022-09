“Me gusta mucho porque en estos tiempos es pertinente volver a lo básico, después de que se están abriendo los panoramas, los escenarios y que la gente está saliendo a espectáculos nuevamente, entonces hay que volver a lo básico, y por eso me gusta este cuento, que aparte de llevar al público, no solo a los niños, a una reflexión acerca de lo que verdaderamente importa que sigamos nutriendo, que es la cooperación, la lealtad, la ilusión y el dejarnos sorprender día a día”, comentó el actor y director en entrevista con VANGUARDIA.

“Envejece bien la historia, puesto que los valores siguen siendo los que nos mueven como sociedad. No puedes funcionar en una sociedad si no tienes lealtad... o funcionas muy poco. No puedes funcionar si no sientes amor, si no hay compromiso para que las cosas fluyan”, agregó.

Los boletos se pueden conseguir a través del Whatsapp 844 271 0991 y en la taquilla del teatro, ubicado en el 2059 de la calle Andrés Saucedo en la colonia Topochico.

