“Vamos a relajarla más y vamos a divertirnos y sobre todo a jugar con ella. Quiero trabajar algo parecido a la obra de Peter Weiss , Marat/Sade , y lo que hacía el marqués con los locos de Charenton que los ponía a actuar sin ser actores. Entonces Sweeney Todd parte de esa idea, no es lo mismo, pero parte de ahí para ver a la obra como en proceso de hacerse”, explicó por su parte el director escénico, Armando Tenorio.

“Es increíble el genio que era Stephen Sondheim y creo que esta era su obra maestra sin ninguna duda. Tiene una partitura y una lírica increíble”, señaló González sobre la música, “la gente se va a sorprender porque la mayoría conoce la película, pero ahí faltó el score vocal y aquí lo va a vivir y suena brutal”.

Los boletos para ver “Sweeney Todd” ya se puede conseguir a través de las redes sociales de Cuarta Pared. Tienen un costo de 250 pesos por persona pero hay una promoción de dos accesos por 350 pesos.

Publicidad

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El mural ‘El hombre creador y rebelde’ de José Clemente Orozco sufre daños tras sismos en Guadalajara

Cinco años de Cuarta Pared

Este fin de semana también llenarán el Teatro de la Ciudad como nunca lo había hecho una compañía independiente local, con otras dos producciones en el marco de su quinto aniversario.

Publicidad

El sábado a las 17:00 horas se presentará la obra “Un monstruo viene a verme”, con la que además fueron seleccionados para la Muestra Nacional de Teatro, y a las 20:00 horas se realizará el Concierto Cinco, donde interpretarán temas de algunos de los musicales que han montado como “In the heights”, “Avenida Q” y “Next to normal”.