Macron nombra nuevo director del Museo de Louvre, tras el robo de joyas

Francia ha nombrado a Christophe Leribault como nuevo director del Louvre, incorporando al director del Palacio de Versalles para transformar el museo más visitado del mundo después de un humillante robo de joyas y huelgas del personal.

Leribault, elegido por el presidente francés, Emmanuel Macron, sucederá a Laurence des Cars, quien dimitió el martes.

Des Cars había enfrentado intensas críticas desde que unos ladrones se llevaron en octubre joyas con un valor estimado de 102 millones de dólares, lo que expuso graves deficiencias de seguridad en el museo. Las joyas siguen desaparecidas.

El Ministerio de Cultura indicó en un comunicado: “La prioridad de Leribault será reforzar la seguridad del edificio, las colecciones y las personas, restablecer un clima de confianza y llevar adelante, junto con todos los equipos, las transformaciones necesarias para el museo”.

Leribault, de 62 años, es un historiador del arte especializado en el siglo XVIII que anteriormente dirigió el Museo de Orsay y el Museo de la Orangerie, ambos en París , antes de asumir el cargo en Versalles en 2024. Dejará el trabajo en Versalles para asumir el rol en el Louvre.

Fue subdirector del departamento de artes gráficas del Louvre entre 2006 y 2012, indicó el ministerio.

Las huelgas por los salarios y las condiciones laborales han cerrado repetidamente el Louvre desde mediados de diciembre, mientras que las filtraciones de agua y un supuesto plan de fraude de entradas que, según los fiscales, desvió más de 10 millones de euros en una década también han ensombrecido una de las principales atracciones turísticas de París.

Un informe de los auditores estatales del año pasado instó a la dirección del Louvre, hogar de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a redirigir el gasto de adquisiciones a mejoras de seguridad e infraestructura atrasadas.

El informe destacó los retrasos persistentes en el despliegue de equipos de seguridad y afirmó que solo el 39% de las salas del enorme museo (que tuvo más de 8,7 millones de visitantes el año pasado) habían sido equipadas con cámaras de CCTV en 2024.

Una investigación parlamentaria más reciente calificó al Louvre de “Estado dentro del Estado”. El presidente de la investigación, Alexandre Portier, afirmó que el robo había revelado “fallos sistémicos”, “negación del riesgo” y una gestión “actualmente deficiente”.

Cuando Des Cars, de 59 años, renunció el martes, la oficina de Macron dijo que el museo necesitaba “calma y un nuevo y fuerte impulso para llevar a cabo con éxito proyectos importantes que involucran seguridad y modernización”.

Des Cars, quien fue nombrado en 2021, reconoció un “terrible fracaso” días después del robo, admitiendo que la cobertura de las cámaras de seguridad de los muros exteriores del museo era “muy inadecuada” y agregó: “A pesar de nuestro arduo trabajo, fracasamos”.