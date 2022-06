La irreverente “A Strange Loop” hace historia en los Premios Tony

Kalukango enloqueció a los asistentes a la ceremonia con su extraordinaria interpretación de “ Let It Burn ” del musical.

“The Lehman Trilogy”, que abarca 150 años y dura tres horas y media, sigue a una familia en la crisis financiera de 2008, le dio a Sam Mendes el premio a mejor director de una obra.

Deirdre O’Connell obtuvo el premio como mejor actriz en una obra por su trabajo en “Dana H.”, que trata sobre una mujer secuestrada por un exconvicto y supremacista blanco.

“Take Me Out” fue premiada con el premio a mejor reposición y el astro de “Modern Family” Jesse Tyler Ferguson ganó el Tony a mejor actor de reparto.

TE PUEDE INTERESAR: Día Mundial del Teatro, estas son las obras más exitosas sobre los escenarios

La maestra de ceremonias Ariana DeBose inició su número en la ceremonia de los Premios Tony con un radiante traje blanco y un sombrero de ala ancha, bailando y cantando “This Is Your Round of Applause”, en la que mezcló fragmentos de “Chicago”, “The Wiz”, “Evita”, “Rent”, “Hair”, “Cabaret”, “Hairspray” y “West Side Story”.