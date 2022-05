Un “Hamlet” renovado abre la nueva temporada en la Ópera Metropolitana de Nueva York

Rosencrantz y Guildenstern han muerto, bien, pero no como Shakespeare lo imaginó. Ningún príncipe noruego llega para apoderarse del trono danés. Y ser o no ser no es la cuestión.

Así va la última adaptación operística de la obra más famosa en lengua inglesa. “Hamlet”, con música de Brett Dean y libreto de Matthew Jocelyn, se estrena en la Ópera Metropolitana hoy y es la última producción nueva de la temporada de regreso de la compañía tras los cierres por la pandemia.

La versión de Jocelyn de la obra por momentos suena como si hubiera tomado los varios textos que sobreviven y los hubiera pasado por una batidora, incluso quitando diálogos a un personaje y dándoselos a otro. Bastaría para darles un ataque a los puristas de Shakespeare.

Sin embargo, parafraseando un diálogo de la obra, hay método en su locura.

“Le dije a Brett desde el principio que ‘Hamlet’ como tal no existe”, dijo Jocelyn en una entrevista. “Hubo tres versiones publicadas en vida (de Shakespeare) y cada producción siempre ha sido una fusión. Sentí que si volvíamos a las fuentes originales tendríamos la materia prima para hacer nuestra propia compilación, pero de una manera más radical”.