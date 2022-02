Lehman Center for the Performing Arts celebra más de 40 años sirviendo al Bronx

Bornstein aceptó el reto de dirigir el Lehman Center for the Performing Arts y se propuso renovar la programación del centro. “Tuve que cambiar 100% de mentalidad. Realmente comencé a investigar quiénes son las grandes estrellas en Puerto Rico, quiénes son las grandes estrellas en República Dominicana y cómo podemos traerlos aquí, y también quiénes son las grandes estrellas para nuestra comunidad afroamericana. Hice un cambio completo”, describe. “Y todos me decían: ‘¡Estás loca! Nadie en el Bronx puede pagar estos boletos’. Pero me arriesgué para hacerlo drásticamente diferente”, añade.

Dentro de su propuesta de renovación del programa de espectáculos está un concierto que se llevará a cabo el 5 de marzo titulado “Palladium in the New Millennium” que evoca el Palladium Ballroom de los años 50 y 60 en la calle 53 y Broadway, en donde Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez se presentaban como “The Big Three”. En este show también participan a los hijos de Tito Rodríguez Jr., Mario “Machito” Grillo y Tito Puente Jr., que han tomado la posta como “The Big 3 Palladium Orchestra”.

