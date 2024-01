La literatura latinoamericana seguirá llegando al cine y la televisión en 2024

“Desde chico le he tenido miedo a la oscuridad, a los fantasmas, pero al mismo tiempo una fascinación, y ‘Pedro Páramo’ va mucho por ahí. En México hay un sabor muy especial con eso del miedo. Por eso a mí siempre me fascinó la novela y por eso me lancé a dirigirla”, dijo el cinematógrafo de películas como “Barbie” y “Killers of the Flower Moon”.

Desde segundas temporadas hasta el cómic

ViX no se quiere quedar atrás y por lo mismo continuará con la exitosa adaptación de “El gallo de oro”, cuya segunda temporada, protagonizada por Lucero, José Ron y Plutarco Haza, llegará este mes de enero al servicio de Televisa-Univisión.