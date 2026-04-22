La Metropolitana de Saltillo prepara un concierto muy “animado” por el Día del Niño y de la Niña

El concierto “Latidos animados” de la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) será una fiesta para chicos y grandes, pues tendrá como protagonistas de su repertorio a los temas de películas de Disney y Pixar, así como un clásico de clásicos hecho animación: “Pedro y el lobo”.

La obra de Serguéi Prokófiev, que musicaliza el cortometraje animado homónimo ganador del Oscar, será interpretada por la OMSA junto a una proyección de esta cinta, que se sumará al programa con temas de filmes como “Cars”, “Toy Story”, “Los Increíbles”, “Moana” y “Encanto”.

Aunado a esto destacará la participación de Eri Luna, el niño director musical que se pondrá al frente del coro de niños y niñas del Instituto Vivir —coordinados por la maestra Marieta Perdión— quienes interpretarán la “Sinfonía de los juguetes” de Leopold Mozart, padre del virtuoso compositor.