La Metropolitana de Saltillo prepara un concierto muy “animado” por el Día del Niño y de la Niña

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Artes
/ 22 abril 2026
    La Metropolitana de Saltillo prepara un concierto muy “animado” por el Día del Niño y de la Niña

La OMSA dedicará su concierto de temporada de abril a los más pequeños, en un evento familiar que todos podrán disfrutar

El concierto “Latidos animados” de la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) será una fiesta para chicos y grandes, pues tendrá como protagonistas de su repertorio a los temas de películas de Disney y Pixar, así como un clásico de clásicos hecho animación: “Pedro y el lobo”.

La obra de Serguéi Prokófiev, que musicaliza el cortometraje animado homónimo ganador del Oscar, será interpretada por la OMSA junto a una proyección de esta cinta, que se sumará al programa con temas de filmes como “Cars”, “Toy Story”, “Los Increíbles”, “Moana” y “Encanto”.

Aunado a esto destacará la participación de Eri Luna, el niño director musical que se pondrá al frente del coro de niños y niñas del Instituto Vivir —coordinados por la maestra Marieta Perdión— quienes interpretarán la “Sinfonía de los juguetes” de Leopold Mozart, padre del virtuoso compositor.

“Queremos que este concierto sea una puerta abierta. Que niñas y niños descubran que la orquesta puede emocionarlos, divertirlos y acompañarlos desde su primera infancia. La excelencia artística es esencial, pero nuestra tarea también es sembrar curiosidad, escucha y amor por la música”, expresó la directora de la OMSA, Natalia Riazanova, por medio de un comunicado de prensa.

También para este concierto, la orquesta crece e incorpora alientos, trompeta, piano y percusiones, ampliando su formato habitual para responder a la riqueza sonora de Prokófiev y ofrecer una experiencia más amplia y emocionante para el público.

El concierto, con cupo limitado, se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde en el Teatro del IMSS y los boletos se encuentran disponibles desde 160 pesos en la boletera digital Boletrix.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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