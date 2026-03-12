La música de Japón ‘latirá’ en el próximo concierto de la Metropolitana de Saltillo

Siguiendo su misión de entregar a su público nuevas experiencias musicales, la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) estrenará este viernes 13 de marzo la obra “Petite Suite - Beautiful Flowers” de la compositora japonesa Yukiko Nishimura. “Ella pertenece a esa pléyade de músicos que son ‘neobarroco’ o ‘neoclásico’, pero también son ‘neorrománticos’, porque llevan la técnica de escritura y la armonía, que en muchas ocasiones es romántica, además de tener un poco del lenguaje moderno cinematográfico”, explicó para VANGUARDIA la directora de la OMSA, Natalia Riazanova.

“Es una mezcla muy rica de melodismo romántico con la escritura transparente clásica y armonía sofisticada entre romántico y contemporáneo”, dijo la directora. Con varios estrenos en su repertorio, la OMSA también ha entrenado a sus músicos para enfrentarse con habilidad a partituras de obras poco conocidas y hacerles justicia sobre el escenario.

Esta obra llega como contraste y “entremés” de una velada que iniciará con el Liebeslieder-Walzer de Johannes Brahms, una colección de valses amorosos tomados de “Polydora” de Georg Friedrich Daumer y culminará con un nuevo reto musical para la orquesta de cuerdas. Riazanova destacó la inclusión de “Souvenir de Florencia” de Tchaikovsky al programa del concierto como una prueba importante para el conjunto, que promete calidad en lo técnico —donde brillarán con dos fugas— y en lo interpretativo, evocando la energía y emoción que el compositor sentía en sus viajes a la Toscana durante la primavera, lejos de las heladas polares de su natal Rusia.

“Realmente podríamos decir que está en la cumbre del virtuosismo para orquestas de cuerdas. Con las exigencias del mismo Tchaikosvky y nuestras exigencias estamos logrando una muy buena interpretación de todas sus inquietudes en esta última etapa de creación, porque este sexteto es su última obra de cámara, que escribió a la par de su última ópera”, compartió Riazanova sobre esta obra. TE PUEDE INTERESAR: Aprende a animar marionetas: Invitan a taller con Títeres Galini en Saltillo El concierto “Latidos del alma” se presentará este viernes 13 de marzo a las 20:15 horas en el Museo de las Aves de México. Los boletos en el área VIP ya se agotaron pero aún hay disponibles en otras zonas del recinto por medio de la página Boletrix, donde también hay oportunidad aún de adquirir el bono de temporada con descuentos para los eventos siguientes.

