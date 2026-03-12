$!Aprende a animar marionetas: Invitan a taller con Títeres Galini en Saltillo

Títeres Galini tiene más de un siglo llevando risas con su carpa a chicos y grandes de Saltillo y todo México y a partir de este fin de semana compartirán sus secretos en el arte de animar a estos pequeños personajes con un taller para todo público. “El Taller de Animación de Marionetas es el resultado de la convocatoria PACMYC en su edición 2025, donde Títeres Galini realiza su proyecto “Compartiendo Saberes”. En este taller se exhibe un breve muestrario de las diferentes técnicas de animación con títeres, hasta llegar a las marionetas, disciplina en las que se desarrolla Laisa Galindo, tallerista y responsable de la compañía y del proyecto”, explican a prensa sobre esta actividad.

El taller permitirá a los asistentes conocer los materiales, mecanismos y formas de animar una marioneta. En este espacio, además de adentrarse en las técnicas para darle vida a estas figuras, conocerán la trayectoria de Títeres Galini, que a su vez presentará un fragmento de su espectáculo “El fantástico mundo de los títeres” en su tradicional escenario móvil. El público podrá asistir a alguna de las siguientes sesiones: El viernes 13 a las 16:00 horas en la Biblioteca de la colonia Valle de las Flores; el sábado 14 a las 11:00 horas en la Biblioteca de la Alameda Zaragoza; el domingo 15 a las 16:00 horas en el ejido San Juan de la Vaquería; el lunes 16 a las 17:00 horas en la Casa del Migrante y el martes 17 a las 10:00 horas en la Casa de los Niños de Saltillo.

Recalcaron que el taller es para toda la familia y completamente gratuito. TE PUEDE INTERESAR: Museo de Artes Gráficas celebra su aniversario 14 con dos exposiciones de grabado La compañía de Títeres Galini ha llevado su espectáculo a diferentes partes de México, incluida la 43 Muestra Nacional de Teatro, que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en 2023.

