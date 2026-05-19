$!La OMSA llega a su segundo aniversario con un sonido más maduro y un público ávido de novedades musicales

La creación de la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) hace dos años abrió un panorama particular en el municipio, no solo por lo que proyectaba musicalmente como orquesta de cuerdas, sino también por su carácter formativo y su programación original. Ahora, en el marco de su segundo aniversario, la celebración llega de la mano de los frutos cosechados. Este viernes, en punto de las 20:15 en su tradicional sede, el Museo de las Aves de México (MUSAVE), la OMSA volverá a presentarse ante su público con una programación que despertará la curiosidad y embelesará el oído, con la interpretación de la Sinfonía de Cámara op. 110 de Dmitri Shostakovich, la Serenata en mi bemol de Josef Suk y la Sinfonía no. 8 de William Herschel. “La sinfonía es una versión para orquesta de su Cuarteto no. 8 [...] Es una obra muy seria, desde hace mucho tiempo queríamos tocarlo y como va a ser nuestro segundo aniversario decidimos hacer este repertorio variado, porque nos gustas que la orquesta crezca, seguir formándonos como un equipo profesional y resistente”, compartió la directora de la OMSA, Natalia Riazanova.

“La Seranata de Suk es hermosa y luminosa, tiene gran melodismo romántico. Ahí hay mucho amor, estaba enamoradísimo cuando la escribió y como era alumno de Dvorak, cuando este la oyó comentó que superó sus expectativas y muy rápidamente esta serenata se convirtió en un hit en sus tiempos”, agregó sobre otra de las piezas que interpretarán esa noche. En contraste, como lo comentó la directora “ya ves que nos gusta presentar cosas raras”, presentarán la obra de Herschel, que nunca se había tocado en México hasta ahora, a pesar de ser del siglo 18, por lo que representa otro estreno para la OMSA. “Es brillante, tiene una frescura, creo que estaba muy adelantado a su época y ese lenguaje le va a encantar a nuestro público. Como siempre, es un concierto variado, del siglo 18, 19 y 20”, aseguró la también violinista.

Los boletos para el concierto ya se pueden encontrar en la plataforma de Boletrix desde 100 pesos. Dos años de trabajo que no cesa Con un público fiel, que llena cada uno de los escenarios en donde se presentan —pero especialmente el MUSAVE—, así como un interés particular por sus abonos de temporada, la Metropolitana de Saltillo está empezando a consolidar su gusto en la escena local. Esto llega de la mano con la madurez de su equipo, integrado en un inicio no solo por maestros con destacada trayectoria, sino también por jóvenes estudiantes de música, algunos de los cuales ya egresaron de la carrera y siguen madurando su sonido en conjunto: un modelo de trabajo que la maestra Riazanova ha puesto a prueba en el pasado con excelentes resultados y que ahora está entregando los propios en el municipio.

“Creo que si platicas con ellos te van a decir que lo que hemos hecho en repertorio y la seriedad del trabajo, tanto técnico como musical y de análisis de formas, dentro de la orquesta, así como trabajo sobre timbres, fraseo, balance del ensamble, les ha dado un gran crecimiento”, compartió sobre el trabajo de los músicos. “Los que estaban de estudiantes y ahorita son graduados ya los están invitando a tocar con otras orquestas como extras y ellos van ahí a la par con los músicos que vienen de todos lados, porque hay muchos extranjeros en las orquestas, y ellos no se sienten menos, eso sí me han comentado. Si no hubieran hecho esto dentro de la Metropolitana, ellos batallarían allá”, añadió. Riazanova asegura que se siente más comprometida que nunca con el proyecto. La búsqueda de apoyos continuará a la par del crecimiento musical y profesional y la exploración artística que tanto está gustando a su público. “Yo siento que a la gente le ha gustado nuestro timbre y hay testimonios de que no esperaban esa sonoridad de una orquesta de cuerdas. Eso para nosotros es un gran aliento, porque dentro de la problemática de los instrumentos de cuerda es el trabajo tímbrico y la diversidad de los sonidos que tienes que producir para que la música no parezca aburrida para el público. Eso nos da mucho orgullo que lo hemos logrado y lo vamos a seguir mejorando”, declaró.

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