La revolución de los NFT, entre admirar el arte físicamente o de forma intangible

Al mismo tiempo esta transformación radical del arte se sostiene sobre el fenómeno de las criptomonedas. Una circunstancia que descubre su naturaleza financiera, lo que lleva a algunos analistas a pensar en los NFT como meros instrumentos de especulación, muy lejos de su supuesto valor artístico.

¿QUÉ ES UN NFT?

Los NFT (Non-Fungible Tokens) se pueden entender como certificados digitales que garantizan la propiedad sobre gráficos, vídeos, textos o cualquier otro objeto digital. Al igual que las criptomonedas se basan en una tecnología llamada “blockchain” (cadena de bloques). Un proceso descentralizado, que consiste en realizar una operación a través de la red, mediante bloques que contienen una “huella” inviolable con los datos de la operación, además de la misma obra.

Su naturaleza digital y la garantía de propiedad, vinculada a su trazabilidad, como señas de identidad, los convierte en indestructibles y muy difíciles de robar. Cualidades ideales para el mercado del arte y del coleccionismo.

Pero esta garantía no ha impedido que se cometan robos de NFT. El primero que se conoció fue la sustracción en enero de 2022 de una colección de tokens (‘unidad de valor que una organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus usuarios para interactuar con sus productos’, según William Mougayar, autor del libro ‘The business blockchain’), no fungibles valorada en 1.93 millones de euros (2.2 millones de dólares al cambio actual), que pertenecía a la galería de arte neoyorquina Ross+Kramer.