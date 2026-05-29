La última habitación del poder: La soledad de un hombre cuando la ley deja de bastar

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    La última habitación del poder: La soledad de un hombre cuando la ley deja de bastar

La grazia no es una película sobre política en movimiento. Es una contemplación sobre el momento en que alguien descubre que ninguna decisión importante puede tomarse sin dejar una herida detrás

En los largos pasillos silenciosos del palacio presidencial, Mariano De Santis parece caminar como alguien que ya comenzó a despedirse de sí mismo. En La grazia, Paolo Sorrentino abandona el artificio exuberante de otros trabajos para construir una película donde el poder ya no pesa por su espectáculo, sino por el vacío que deja cuando empieza a extinguirse.

Toni Servillo interpreta al presidente saliente de Italia como un hombre atrapado entre la ley, la compasión y el desgaste interior. Las discusiones alrededor de la eutanasia y los indultos funcionan menos como conflicto político que como fracturas morales. Cada decisión parece empujarlo lentamente hacia una zona donde ninguna certeza logra mantenerse intacta.

El desgaste invisible

Cuando gobernar deja de significar controlar

A diferencia de otros retratos contemporáneos del poder, Mariano De Santis no aparece dominado por la obsesión de permanecer. No busca extender influencia ni convertirse en una sombra permanente detrás del gobierno que termina. Hay algo profundamente melancólico en su deseo de regresar simplemente a casa.

Vista desde México, esa idea resulta casi extraña.

En una región donde gran parte de la clase política parece incapaz de abandonar el escenario público, La grazia propone la imagen opuesta: un hombre agotado por la erosión íntima del poder, consciente de que ninguna investidura puede protegerlo de su propia conciencia.

La duda como centro moral

La compasión frente a la ley

La eutanasia atraviesa toda la película como una presencia incómoda. No desde el escándalo ni desde el discurso ideológico, sino desde preguntas profundamente humanas sobre el sufrimiento, la culpa y la posibilidad de decidir sobre el final de otra vida.

Y ahí la película adquiere una resonancia particular en países profundamente conservadores y católicos como México. Porque Sorrentino entiende que ciertos dilemas nunca logran resolverse completamente dentro de la ley. Hay zonas donde la moral, la religión y la compasión comienzan a superponerse hasta volverse indistinguibles.

La película nunca busca respuestas absolutas.Le interesa mucho más observar el peso emocional de no encontrarlas.

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Arquitectura del silencio

Un hombre cada vez más pequeño dentro del encuadre

Sorrentino trabaja desde la contención. Los grandes espacios institucionales, los silencios prolongados y la distancia entre los personajes terminan aislando emocionalmente al presidente incluso cuando aparece rodeado de funcionarios y escoltas.

La cámara nunca glorifica el poder.Lo vacía.

Servillo entiende perfectamente esa fragilidad. Su actuación ocurre en pequeños gestos: una pausa demasiado larga, una mirada cansada, un silencio que parece contener más agotamiento que autoridad.

El final de las certezas

La gracia imposible del perdón

La grazia no es una película sobre política en movimiento. Es una contemplación sobre el momento en que alguien descubre que ninguna decisión importante puede tomarse sin dejar una herida detrás.

Y quizá ahí reside la fuerza más incómoda de la película.

En entender que el verdadero desgaste del poder no ocurre frente a las cámaras ni en los discursos públicos, sino en silencio, cuando un hombre comienza a aceptar que la ley nunca será suficiente para aliviar completamente el dolor de otros... ni el suyo propio.

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Alfredo De Stefano

Alfredo De Stefano

Artista visual conceptual que trabaja entre la fotografía y el Land Art, reconocido por intervenciones efímeras en paisajes desérticos con fuego, hielo y luz. Ha realizado más de 90 exposiciones internacionales y su obra integra colecciones del Museum of Fine Arts Houston, El Museo del Barrio de Nueva York y el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

Fue reconocido por Quién en 2017 entre las 50 personalidades que transforman México. Es autor del documental YERMO, con dos nominaciones al Ariel y Premio CANACINE 2021. Recientemente participó en Human Nature en Fotografiska Nueva York y presentó Tormenta de Luz (2024). Desarrolla BURN, proyecto audiovisual filmado en el desierto de Mayran.

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