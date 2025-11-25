Lazaro Izael, poeta de Saltillo, gana el Premio Ramon Lopez Velarde 2025

El poeta saltillense Lázaro Izael Rangel Espinoza acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2025, uno de los más destacados en su categoría y otorgado por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Bajo el seudónimo de “Gallo de oro”, Lázaro fue reconocido por su poemario “Crianza natural” de entre 169 trabajos participantes por un jurado integrado por los autores Aurelia Cortés Peyrón, Anaclara Muro y Christian Peña.

En su fallo destacaron a la obra de este poeta coahuilense por su “lenguaje poético que roza lo místico, se desarrolla una historia desencarnada, donde el lirismo y la prosa, la violencia y la ternura, se entretejen de manera brillante”. Al ser notificado por el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, Lázaro expresó su agradecimiento al jurado por la lectura que hicieron de su libro y comentó que le emociona el significado de recibir este premio “que lleva el nombre del poeta al cual admiro muchísimo”.

“Es muy para mí este premio sobre todo viniendo de Zacatecas”, agregó. La premiación se realizará en el marco de las actividades del Festival Internacional de Poesía “Ramón López Velarde” 2025, del 3 al 6 de diciembre, el cual está dedicado al poeta recién fallecido, José de Jesús Sampedro.