Lazaro Izael, poeta de Saltillo, gana el Premio Ramon Lopez Velarde 2025

Artes
/ 25 noviembre 2025
    Lazaro Izael, poeta de Saltillo, gana el Premio Ramon Lopez Velarde 2025

El escritor fue reconocido con este galardón por su obra ‘Crianza Natural’ por la Universidad Autónoma de Zacatecas

El poeta saltillense Lázaro Izael Rangel Espinoza acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2025, uno de los más destacados en su categoría y otorgado por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Bajo el seudónimo de “Gallo de oro”, Lázaro fue reconocido por su poemario “Crianza natural” de entre 169 trabajos participantes por un jurado integrado por los autores Aurelia Cortés Peyrón, Anaclara Muro y Christian Peña.

En su fallo destacaron a la obra de este poeta coahuilense por su “lenguaje poético que roza lo místico, se desarrolla una historia desencarnada, donde el lirismo y la prosa, la violencia y la ternura, se entretejen de manera brillante”.

Al ser notificado por el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, Lázaro expresó su agradecimiento al jurado por la lectura que hicieron de su libro y comentó que le emociona el significado de recibir este premio “que lleva el nombre del poeta al cual admiro muchísimo”.

“Es muy para mí este premio sobre todo viniendo de Zacatecas”, agregó.

La premiación se realizará en el marco de las actividades del Festival Internacional de Poesía “Ramón López Velarde” 2025, del 3 al 6 de diciembre, el cual está dedicado al poeta recién fallecido, José de Jesús Sampedro.

Poesía
Premios

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

