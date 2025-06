¿Listo para el Pink Floyd Sinfónico? Concierto con la Filarmónica del Desierto será en julio

“Llevamos diez años, literal, que nos han pedido ese concierto. No habíamos tenido la oportunidad de mandar a hacer los arreglos [...] pero hay una agrupación que ya mandaron a orquestar sus arreglos y lo están rentando a las orquestas, entonces ya es muchísimo más accesible”, comentó en aquella ocasión Natanael Espinoza, director de la OFDC, sobre la colaboración con esta agrupación.

Esta “superproducción única e innovadora que fusiona la música de la icónica banda inglesa” tendrá entre músicos, voces solistas y coros a cerca de 100 artistas en escena, bajo la dirección de Espinoza.

Algunos de los temas que, adelantaron, interpretarán de la banda son “Another Brick in the Wall”, “Time”, “Shine On You Crazy Diamond”, “Wish You Were Here”, “Welcome to the Machine” y “Comfortably Numb” entre otros.

Los boletos van desde los 400 pesos en la zona General hasta 990 pesos en la zona Diamante VIP y aún hay disponibles en las cinco áreas.