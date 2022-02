$!Lítica: Un encuentro con la tierra en Casa la Besana

Al ritmo de la tierra

Esta exposición llega para la artista con un cambio relevante en la forma en que ve su propio trabajo y sus procesos. Luego de que por años se viera bombardeada por la exigencia del arte contemporáneo de cambiar constantemente de aires, de temas, de técnicas, de aproximaciones, se dio cuenta que no hay razón para no permanecer en un lugar y para no explorar todas sus posibilidades.

“Acepté y además después de la aceptación viene sacarle todo el provecho, que tengo más allá de una relación con el territorio, que he recorrido con este desierto, tengo mucho que decir y mucha curiosidad, mucha investigación sobre este lugar. Antes me invalidaba a mí misma en ese proceso, pero ahora todo lo contrario. Me siento más segura para poder validarme, sin necesidad de sentir presión de que estoy dándole vueltas a lo mismo; no es eso, no es tan sencillo”, compartió.

Así como la tierra misma, que parece inmutable, Rangel confesó que sus procesos son lentos, sin prisas, y en ese sentido asegura que se debe a sí misma el poder permanecer ante este panorama, donde se siente a gusto, y donde encuentra potencial.

“¿Porqué esta presión al artista contemporáneo? De estarle pidiendo producción, de estarle pidiendo cambio de proyectos, y nueva interpretaciones. Yo precisamente, en un proceso personal, yo me di pausas y asumo que mis procesos son lentos, siempre lo he dicho, son bastante relajados, no tengo prisa, entonces en ese intento de ser coherente conmigo misma, ¿porqué no ‘seguir hablando de lo mismo’ o usando el mismo pretexto, más bien, para ver ese maravilloso poliedro que son los temas?”, concluyó.