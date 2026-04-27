Lorena González presenta ‘Eli, la jirafa sin manchas va a la escuela’ en la FILC

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Artes
/ 27 abril 2026
    Lorena González presenta ‘Eli, la jirafa sin manchas va a la escuela’ en la FILC
    En la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC) se presentó el cuento ilustrado “Eli, la jirafa sin manchas” de Lorena González. CORTESÍA

Lorena Gonzáles narra la historia de su hija, a través de este cuento ilustrado

Entre elementos emblemáticos y divertidos personajes de gran tamaño se presentó este domingo, en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC), el cuento ilustrado “Eli, la jirafa sin manchas” de Lorena González.

La presentación corrió a cargo de Alejandra Peart, editora del libro, Emilio Rodríguez y la autora Lorena Gonzáles, mientras que entre el público se apreciaron en mayor medida a padres de familia con bebés y niños interesados en esta historia.

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Durante la charla la autora nos contó un poco sobre su historia y experiencia al querer escolarizar a su hija Elisabetta, quien fue inspiración para realizar este cuento, simbolizando su discapacidad en el mismo a través del personaje de “Eli”, una jirafa que al ser muy blanca necesita utilizar bloqueador y una sombrilla todo el tiempo.

Lorena Gonzáles comentó que, como padres de familia, no sabes qué riesgos te vas a enfrentar al tener un hijo con alguna condición.

$!La inspiración de la autora al escribir este cuento fue su hija.
La inspiración de la autora al escribir este cuento fue su hija. CORTESÍA

Además también se brindó oportunidad al público de interactuar con la autora por medio de comentarios y preguntas en los cuales, padres de familia atentos, preguntaron sobre personajes y secuencias con los demás libros que cuenta la autora.

También una madre de familia con un hijo con autismo pidió que la autora acudiera a la escuela de su hijo con sus talleres infantiles y así poder compartir el mensaje de esta serie de historias que ya han llegado muchos niños, niñas y sus padres.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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