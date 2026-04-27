Lorena González presenta ‘Eli, la jirafa sin manchas va a la escuela’ en la FILC

Entre elementos emblemáticos y divertidos personajes de gran tamaño se presentó este domingo, en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC), el cuento ilustrado “Eli, la jirafa sin manchas” de Lorena González. La presentación corrió a cargo de Alejandra Peart, editora del libro, Emilio Rodríguez y la autora Lorena Gonzáles, mientras que entre el público se apreciaron en mayor medida a padres de familia con bebés y niños interesados en esta historia.

Durante la charla la autora nos contó un poco sobre su historia y experiencia al querer escolarizar a su hija Elisabetta, quien fue inspiración para realizar este cuento, simbolizando su discapacidad en el mismo a través del personaje de “Eli”, una jirafa que al ser muy blanca necesita utilizar bloqueador y una sombrilla todo el tiempo. Lorena Gonzáles comentó que, como padres de familia, no sabes qué riesgos te vas a enfrentar al tener un hijo con alguna condición.

Además también se brindó oportunidad al público de interactuar con la autora por medio de comentarios y preguntas en los cuales, padres de familia atentos, preguntaron sobre personajes y secuencias con los demás libros que cuenta la autora. También una madre de familia con un hijo con autismo pidió que la autora acudiera a la escuela de su hijo con sus talleres infantiles y así poder compartir el mensaje de esta serie de historias que ya han llegado muchos niños, niñas y sus padres.

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