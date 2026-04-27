Ivonne Orozco presenta su primer libro ‘Atravesando el Velo’ en la FIL Coahuila

Desde el inicio de la presentación se percibió un ambiente de tranquilidad, con música ancestral en vivo e inciensos con olores suaves que transportaron a los presentes dentro de la narrativa.

Es conocida por su trabajo en la cocina, llevando a donde puede los sabores de México, del sur y del desierto, pero este domingo, en la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC), la chef Ivonne Orozco , presentó su primer libro “Atravesando el velo”.

En la presentación participaron Claudia Lezama, Vianny Gallegos y Zissa Esparza. También estuvo presente, entre el público la ilustradora Jess Silva, a quien introdujeron ya empezado el evento, agradeciendo su colaboración.

Durante la charla hablaron sobre los comienzos del libro que narra el tránsito, entre lo que se va y lo que permanece, entre lo humano y lo divino.

“Esta mujer tiene tantas que contar que las historias serían infinitas [...] Las casualidades no existen, existen las citas que el alma nos tiene agendadas con las personas que creemos que no tenemos nada en común pero tenemos una conexión probablemente en otra vida”, compartió la editora del libro.

Durante la charla se habló de cómo las prácticas de regresiones y constelaciones realizadas por la autora la guiaron a realizar varios proyectos que ha llevado a cabo hasta el día de hoy. Además se vivieron momentos emotivos durante la charla cuando la hija de la autora compartió unas palabras.