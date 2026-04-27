Ivonne Orozco presenta su primer libro ‘Atravesando el Velo’ en la FIL Coahuila

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Artes
/ 27 abril 2026
    Ivonne Orozco presenta su primer libro ‘Atravesando el Velo’ en la FIL Coahuila
    La chef Ivonne Orozco presentó su primer libro “Atravesando el velo” en la Feria Internacional del Libro Coahuila. CORTESÍA

Entre lágrimas, Ivonne Orozco presentó su primer libro “Atravesando el Velo”, que nos narra temas entre lo humano y lo divino

Es conocida por su trabajo en la cocina, llevando a donde puede los sabores de México, del sur y del desierto, pero este domingo, en la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC), la chef Ivonne Orozco, presentó su primer libro “Atravesando el velo”.

Desde el inicio de la presentación se percibió un ambiente de tranquilidad, con música ancestral en vivo e inciensos con olores suaves que transportaron a los presentes dentro de la narrativa.

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En la presentación participaron Claudia Lezama, Vianny Gallegos y Zissa Esparza. También estuvo presente, entre el público la ilustradora Jess Silva, a quien introdujeron ya empezado el evento, agradeciendo su colaboración.

Durante la charla hablaron sobre los comienzos del libro que narra el tránsito, entre lo que se va y lo que permanece, entre lo humano y lo divino.

“Esta mujer tiene tantas que contar que las historias serían infinitas [...] Las casualidades no existen, existen las citas que el alma nos tiene agendadas con las personas que creemos que no tenemos nada en común pero tenemos una conexión probablemente en otra vida”, compartió la editora del libro.

Durante la charla se habló de cómo las prácticas de regresiones y constelaciones realizadas por la autora la guiaron a realizar varios proyectos que ha llevado a cabo hasta el día de hoy. Además se vivieron momentos emotivos durante la charla cuando la hija de la autora compartió unas palabras.

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“Antes tenías miedo, porque te habían juzgado y ahorita ya no importa lo que opinen de ti. Estoy muy orgullosa de ti”, compartió Vianny Gallegos, hija de Ivonne.

Ivonne, por su parte, contó un poco de su historia no solo como artista culinaria sino como madre, abuela y sobre todo mujer, haciendo comprender que este libro solo es una pequeña parte de su esencia.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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