‘Los cuentacuentos han existido siempre y todos se disfrazan’: Drag queen de Saltillo habla sobre la censura en la FIL de Monterrey

“Yo había visto el anuncio y me había alegrado. Empecé a ver comentarios negativos, las risas, que no estaban de acuerdo, aunque también vi cosas positivas. De hecho un contacto lo compartió y dijo que qué bueno que llegue a los niños la literatura”, compartió sobre su perspectiva al conocer este hecho, “ahora que me entero de este me quedé en shock, no puede ser, lamentablemente hay un prejuicio contra las drag queens porque se piensa de forma errónea la actividad, pero solo es un cuentacuentos”.

Ávila recalcó que el drag es una actividad histriónica, sus practicantes son actores y actrices que interpretan a un personaje en un espectáculo o actividad determinada que puede ser para distinta audiencias, y al igual que hay obras de teatro pensadas en adultos, adolescentes, infancias o un público general, también hay shows de drag para chicos y grandes. Esta lectura de cuentos, como muchas otras similares, estaba diseñada para un público infantil.

TE PUEDE INTERESAR: Autora de ‘Divergente’ le cancela a la FIL Monterrey en apoyo a drag queens: Repone su presentación en otro lugar

“Sí tienen espectáculos para adultos, de danza, de baile, de comedia, de cabaret, pero en este caso son cuentacuentos, no podemos decir que van a hacer que no es para niños y que no va a difundir la literatura. Me parece un retroceso en la cultura del norte, neoleonesa, que lamentablemente está sucediendo en Estados Unidos”, agregó.

De hecho Ávila se presentó en la pasada Feria Internacional del Libro Coahuila con su personaje Momo Drag, que se inspira en su gusto por la literatura, pues también es escritor, amor por los libros que traslada a sus shows, creados a partir de estructuras dramáticas y literarias y hasta ha hecho espectáculos basados en personajes literarios.