Los museos de México tuvieron más de 50 millones de visitantes ¿En qué lugar quedó Coahuila?

El acceso a la cultura en México es un tema que está condicionado por cuestiones educativas, económicas y de clase y la información que acaba de revelar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arroja luz sobre cuántas personas han podido acudir a los museos del país. De acuerdo con lo revelado por este organismo en 2025 hubo una afluencia conjunta de 52.2 millones de personas, de los cuales 25.8 millones, más de la mitad, se reportaron en 166 museos de la Ciudad de México. Otros estados del país destacaron como Nuevo León, con 4.7 millones en 47 museos, y Guanajuato, con 2.4 millones en 60 museos. La afluencia total aumentó 0.6 millones respecto a lo que se reportó en 2024.

La información se obtuvo gracias a lo aportado por los museos de México, lo que se debe tomar en consideración al leer estos datos. De estos recintos el 59.8 % tiene entrada gratuita, 21.1 % cobró una cuota de ingreso y 19.1 % aplicó la gratuidad algunos días de la semana. En particular Coahuila fue uno de los estados que más aportó a las estadísticas con la información de 55 museos, pero quedó en noveno lugar a nivel federal con 1 millón 62 mil 525 visitantes, equivalente a un 2 % de afluencia. Además, 34.9 % de los museos contó con infraestructura para personas con discapacidad y 33.5 %, con servicio de internet. De las personas que visitaron museos en 2025, 61.9 % contó con escolaridad de nivel superior y 25.4 %, de nivel medio superior. Estos porcentajes fueron similares a los de 2024 (60.8 y 26.2, respectivamente).

En 2025, personal de los museos entrevistó a 191 mil 316 personas visitantes: 54.3 % correspondió a mujeres y 45.7 %, a hombres. La cifra fue mayor a la edición 2024, en la que se realizaron 180 903 entrevistas. En la opinión de quienes visitaron los museos, los principales motivos por los que no se asiste a estos fueron los siguientes: falta de difusión y publicidad o desconocimiento del acervo que ofrecen, con 18.2 %; falta de cultura o de educación, con 16.4 %, y no tienen tiempo, con 15.9 %.

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Temas

museos

Localizaciones

Coahuila

Organizaciones

INEGI

