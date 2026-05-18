Los museos de México tuvieron más de 50 millones de visitantes ¿En qué lugar quedó Coahuila?

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Los museos de México tuvieron más de 50 millones de visitantes ¿En qué lugar quedó Coahuila?
Mauro Marines
por Mauro Marines

COMPARTIR

TEMAS


museos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


INEGI

Datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaron también cuáles fueron los estados con mayor afluencia a sus museos

El acceso a la cultura en México es un tema que está condicionado por cuestiones educativas, económicas y de clase y la información que acaba de revelar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arroja luz sobre cuántas personas han podido acudir a los museos del país.

De acuerdo con lo revelado por este organismo en 2025 hubo una afluencia conjunta de 52.2 millones de personas, de los cuales 25.8 millones, más de la mitad, se reportaron en 166 museos de la Ciudad de México.

Otros estados del país destacaron como Nuevo León, con 4.7 millones en 47 museos, y Guanajuato, con 2.4 millones en 60 museos. La afluencia total aumentó 0.6 millones respecto a lo que se reportó en 2024.

La información se obtuvo gracias a lo aportado por los museos de México, lo que se debe tomar en consideración al leer estos datos. De estos recintos el 59.8 % tiene entrada gratuita, 21.1 % cobró una cuota de ingreso y 19.1 % aplicó la gratuidad algunos días de la semana.

En particular Coahuila fue uno de los estados que más aportó a las estadísticas con la información de 55 museos, pero quedó en noveno lugar a nivel federal con 1 millón 62 mil 525 visitantes, equivalente a un 2 % de afluencia.

Además, 34.9 % de los museos contó con infraestructura para personas con discapacidad y 33.5 %, con servicio de internet.

De las personas que visitaron museos en 2025, 61.9 % contó con escolaridad de nivel superior y 25.4 %, de nivel medio superior. Estos porcentajes fueron similares a los de 2024 (60.8 y 26.2, respectivamente).

En 2025, personal de los museos entrevistó a 191 mil 316 personas visitantes: 54.3 % correspondió a mujeres y 45.7 %, a hombres. La cifra fue mayor a la edición 2024, en la que se realizaron 180 903 entrevistas.

En la opinión de quienes visitaron los museos, los principales motivos por los que no se asiste a estos fueron los siguientes: falta de difusión y publicidad o desconocimiento del acervo que ofrecen, con 18.2 %; falta de cultura o de educación, con 16.4 %, y no tienen tiempo, con 15.9 %.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


museos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


INEGI

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
La solución para el Santos-Laguna

La solución para el Santos-Laguna
true

UIF: Engañar con la verdad en el caso Rocha Moya
”Entre las proteínas cárnicas, la de cerdo registró el mayor crecimiento (del consumo mexicano) en el 2025”, mencionó el Consejo Mexicano de la Carne.

Cae 21% en 5 años autosuficiencia para cerdo; importaciones siguen en aumento

Autoridades federales detuvieron a dos presuntos implicados en el ataque armado contra elementos del SPF en Tamaulipas y aseguraron armas.

Detienen a dos presuntos implicados en ataque contra elementos del SPF en Tamaulipas; un oficial murió
Consulta el calendario de la Pensión del Bienestar para mayo 2026. Descubre qué adultos mayores recibirán 6,400 pesos y quiénes no cobrarán debido a la veda electoral.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 18 al 27 de mayo?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Audiencia Nacional resolvió que Shakira no fue residente fiscal en España en 2011 y anuló multas millonarias.

Shakira gana batalla contra Hacienda; devolución superaría los 60 millones de euros
Luego de su experiencia con Sevilla FC, Matías Almeyda iniciará una nueva etapa en la Liga MX.

Matías Almeyda regresa a la Liga MX como entrenador de Rayados