Más de 200 artistas celebrarán el mes patrio junto a la Ópera de Coahuila, Marcela Monjarás, mariachi y danza folclórica

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    Más de 200 artistas celebrarán el mes patrio junto a la Ópera de Coahuila, Marcela Monjarás, mariachi y danza folclórica

El espectáculo ‘Así se canta México’ se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con grandes artistas y un repertorio que encenderá la emoción de ser mexicano

El Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO) está preparando un magno espectáculo en el Teatro de la Ciudad para celebrar el mes patrio. Se trata de la velada “Así se canta México”, que reunirá a más de 200 artistas en escena.

El evento se realiza en colaboración con la Fundación RCG y contará con la participación de artistas estelares y galardonadas agrupaciones, como la cantante y actriz de doblaje Marcela Monjarás, el Ballet Folclórico del Ateneo Fuente con la dirección de Lalo Rodríguez, el Mariachi Internacional de mi Tierra y el Coro del Instituto Vivir a cargo de la maestra Janny López Lozano.

La propuesta será un recorrido por la música y las tradiciones mexicanas, el cual estará guiado por el cronista de la ciudad Armando Fuentes Aguirre “Catón”, con la participación también de Ramón Alberto “La sombra de Juan Gabriel” y los pianistas Pedro Juárez Espino, Erika González Lozano y Marco Antonio Guzmán Pedraza.

Asimismo, destacará la presencia de Ópera de Coahuila, dirigida por el maestro Arturo Rodríguez, quien también está a la cabeza de este espectáculo, junto a un grupo de más de 40 cantantes.

“[Es] un Performance que exalta el espíritu nacionalista a través del arte escénico, nos envuelve y transporta al origen de nuestra cultura, nos invita a sentirnos orgullosos de nuestras raíces, folclor y de lo que es México ante el mundo, desde danzas prehispánicas hasta boleros de la época del cine de oro mexicano, incluyendo canciones que nos remontan a nuestra independencia”, explicaron a medios sobre la propuesta.

Entre los temas que interpretarán se encuentran clásicos del folclor nacional como El son de la negra y Serenata huasteca, canciones inmortales como “Hermoso cariño”, “Reloj”, “Bésame mucho”, “Júrame” y “Piel canela”, así como las canciones que El Divo de Juárez inmortalizó como “Yo no nací para amar”, “Hasta que te conocí”, “El Noa Noa” y “Abrázame muy fuerte”, sin mencionar los himnos no oficiales del país como “México lindo y querido” y “México en la piel”.

La entrada tiene un costo de 200 pesos y los boletos se pueden adquirir por medio de la plataforma NewTicket o en la taquilla del teatro.

Coahuila en Bellas Artes

En febrero de este año la compañía dirigida por Arturo Rodríguez tuvo una breve gira por la Ciudad de México, que incluyó su presentación en algunos de los más importantes recintos de la capital mexicana, como el Castillo de Chapultepec y el Palacio de Bellas Artes, además de hacer una para en la Casa Coahuila.

Esta participación marcó un hito en la historia de la agrupación, que ahora continuará su aportación al público saltillense con esta gala que logró reunir a cientos de artistas y promete ser un excelente preámbulo para celebrar el Día de la Independencia de México.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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