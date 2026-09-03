‘Es una belleza, de verdad’: Fernanda Familiar recomienda ‘El Desaire’; te decimos dónde verla en Coahuila

La llegada de ‘El Desaire’ a las salas de cine a nivel nacional se transformó en uno de los eventos más esperados para el equipo de producción, escritores y actores. Por ello, la opinión e invitación de figuras de renombre en el entretenimiento mexicano sirven para alentar a la audiencia a acudir a verla, sobre todo durante el primer fin de semana, momento clave para las producciones nacionales. Y así lo hizo sentir la periodista Fernanda Familiar. Fue durante una charla en la que Familiar recibió al director de la película, Gabriel Ramos, no solo para entrevistarlo, sino para reconocer que la conversación planteada en la película coahuilense y con esa visión es necesaria en la actualidad de México. “Yo creo que van a llegar muy lejos. Qué historia, qué manera de trasladarla a una pantalla grande, qué final más triste, tristísimo, impactante. Hay un silencio en la sala cuando acaba ‘El Desaire’, pero es una película real, es una historia real”, dijo la periodista y conductora a la audiencia.

UN CORRIDO QUE CUENTA UNA TRÁGICA HISTORIA Fernanda destacó en la charla el reto de los escritores Elena Barbosa, Alba Garza, Jorge Sarmiento y el propio Gabriel Ramos de colocar la tragedia de ‘Rosita Alvírez’ en este año y abordar las cifras de violencia de género en México. “Trasladar eso al 2026 debe de haber sido complicado”, dijo la también conductora de televisión. La película es protagonizada por Vico Escorcia, quien da vida a ‘Rosa’, y está en una relación con su novio, ‘Juan’, interpretado por Guillermo Alonso. Además, conoce a ‘Héctor’, a quien da rostro el actor tapatío Joshua Okamoto, quien pone más en jaque su relación amorosa.

Es una belleza. De verdad, la película tiene una factura altísima. Creo que la ventaja de esta película es que habla de este tema, pero desde el punto, desde el núcleo de una relación”.

“Tú sabes que algo le va a pasar, pero no sabes cuál de los dos lo va a cometer. Y tú sabes que ella está en un riesgo brutal, pero en el entorno no se hace nada para que se evite ese riesgo”, resaltó la periodista al momento de señalar que el entorno de la protagonista no pudo hacer nada para evitar lo que pasaría con la joven. “Creo que el acierto de la película y de la historia es que termina siendo un manual de red flags y creo que eso es muy valioso para dejar un documento fílmico que pueda ayudarles a las nuevas generaciones a detectar el peligro”, explicó Fernanda.

‘ES UNA BELLEZA’ Familiar recordó que los primeros días de exhibición de las producciones mexicanas son clave para que se mantengan en cartelera. Y más aún cuando se trata de un filme realizado por talento de los estudiantes de Epic Film Institute. “Es una belleza. De verdad, la película tiene una factura altísima. Creo que la ventaja de esta película es que habla de este tema, pero desde el punto, desde el núcleo de una relación, cómo va creciendo la violencia”, dijo la periodista.

¡AÚN HAY BOLETOS! DÓNDE VER EL DESAIRE EN CINES DE COAHUILA

MONCLOVA: Cinemex — Viernes, sábado y domingo: 2:20 y 7:20 PM. RAMOS ARIZPE: Cinemex — Viernes 4 de septiembre: 4:10 y 9:00 PM. Cinemex — Sábado 5 y domingo 6 de septiembre: 11:25 AM, 4:10 y 9:00 PM. TORREÓN: Cinépolis Galerías Laguna — Viernes 4 de septiembre: 1:20 y 6:10 PM. Cinépolis Galerías Laguna — Sábado 5 y domingo 6 de septiembre: 1:50 y 9:20 PM. Cinemex Intermall — Viernes, sábado y domingo: 2:20 y 9:30 PM.