‘Es una belleza, de verdad’: Fernanda Familiar recomienda ‘El Desaire’; te decimos dónde verla en Coahuila

‘Es una belleza, de verdad’: Fernanda Familiar recomienda ‘El Desaire’; te decimos dónde verla en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

La periodista destacó la factura de la película coahuilense y consideró que su historia puede ayudar a las nuevas generaciones a identificar señales de violencia

Show
/
COMPARTIR

La llegada de ‘El Desaire’ a las salas de cine a nivel nacional se transformó en uno de los eventos más esperados para el equipo de producción, escritores y actores. Por ello, la opinión e invitación de figuras de renombre en el entretenimiento mexicano sirven para alentar a la audiencia a acudir a verla, sobre todo durante el primer fin de semana, momento clave para las producciones nacionales. Y así lo hizo sentir la periodista Fernanda Familiar.

Fue durante una charla en la que Familiar recibió al director de la película, Gabriel Ramos, no solo para entrevistarlo, sino para reconocer que la conversación planteada en la película coahuilense y con esa visión es necesaria en la actualidad de México.

“Yo creo que van a llegar muy lejos. Qué historia, qué manera de trasladarla a una pantalla grande, qué final más triste, tristísimo, impactante. Hay un silencio en la sala cuando acaba ‘El Desaire’, pero es una película real, es una historia real”, dijo la periodista y conductora a la audiencia.

UN CORRIDO QUE CUENTA UNA TRÁGICA HISTORIA

Fernanda destacó en la charla el reto de los escritores Elena Barbosa, Alba Garza, Jorge Sarmiento y el propio Gabriel Ramos de colocar la tragedia de ‘Rosita Alvírez’ en este año y abordar las cifras de violencia de género en México.

Trasladar eso al 2026 debe de haber sido complicado”, dijo la también conductora de televisión.

La película es protagonizada por Vico Escorcia, quien da vida a ‘Rosa’, y está en una relación con su novio, ‘Juan’, interpretado por Guillermo Alonso. Además, conoce a ‘Héctor’, a quien da rostro el actor tapatío Joshua Okamoto, quien pone más en jaque su relación amorosa.

Es una belleza. De verdad, la película tiene una factura altísima. Creo que la ventaja de esta película es que habla de este tema, pero desde el punto, desde el núcleo de una relación”.
Fernanda Familiar, periodista y conductora.

“Tú sabes que algo le va a pasar, pero no sabes cuál de los dos lo va a cometer. Y tú sabes que ella está en un riesgo brutal, pero en el entorno no se hace nada para que se evite ese riesgo”, resaltó la periodista al momento de señalar que el entorno de la protagonista no pudo hacer nada para evitar lo que pasaría con la joven.

“Creo que el acierto de la película y de la historia es que termina siendo un manual de red flags y creo que eso es muy valioso para dejar un documento fílmico que pueda ayudarles a las nuevas generaciones a detectar el peligro”, explicó Fernanda.

‘ES UNA BELLEZA’

Familiar recordó que los primeros días de exhibición de las producciones mexicanas son clave para que se mantengan en cartelera. Y más aún cuando se trata de un filme realizado por talento de los estudiantes de Epic Film Institute.

“Es una belleza. De verdad, la película tiene una factura altísima. Creo que la ventaja de esta película es que habla de este tema, pero desde el punto, desde el núcleo de una relación, cómo va creciendo la violencia”, dijo la periodista.

¡AÚN HAY BOLETOS! DÓNDE VER EL DESAIRE EN CINES DE COAHUILA

MONCLOVA:

Cinemex — Viernes, sábado y domingo: 2:20 y 7:20 PM.

RAMOS ARIZPE:

Cinemex — Viernes 4 de septiembre: 4:10 y 9:00 PM.

Cinemex — Sábado 5 y domingo 6 de septiembre: 11:25 AM, 4:10 y 9:00 PM.

TORREÓN:

Cinépolis Galerías Laguna — Viernes 4 de septiembre: 1:20 y 6:10 PM.

Cinépolis Galerías Laguna — Sábado 5 y domingo 6 de septiembre: 1:50 y 9:20 PM.

Cinemex Intermall — Viernes, sábado y domingo: 2:20 y 9:30 PM.

https://vanguardia.com.mx/show/que-hacer-en-saltillo-concierto-de-mariachi-vargas-victor-mendivil-charla-sobre-la-ninfa-y-el-desaire-en-cines-BF23260230

SALTILLO:

Cinemex Mirasierra — Viernes 4 de septiembre: 3:30 y 8:15 PM.

Cinemex Galerías — Sábado 5 de septiembre: 6:30 PM.

Cinemex Mirasierra — Sábado 5 y domingo 6 de septiembre: 3:30 y 8:15 PM.

Cinépolis La Nogalera — Viernes 4 de septiembre: 1:00, 3:30, 5:45 y 8:05 PM.

Cinépolis Paseo Villalta — Viernes 4 de septiembre: 2:00 PM.

Cinépolis Patio Saltillo — Viernes 4 de septiembre: 3:35, 7:00 y 9:45 PM.

Cinépolis Sendero Sur — Viernes 4 de septiembre: 4:25 y 9:15 PM.

Cinépolis La Nogalera — Sábado 5 y domingo 6 de septiembre: 1:00, 3:30, 5:45 y 8:05 PM.

Cinépolis Paseo Villalta — Sábado 5 de septiembre: 2:50 PM.

Cinépolis Patio Saltillo — Sábado 5 y domingo 6 de septiembre: 12:35, 3:20, 6:00, 8:20 y 10:45 PM.

Cinépolis Sendero Sur — Sábado 5 y domingo 6 de septiembre: 3:20 y 5:45 PM.

El domingo 6 de septiembre, en Cinépolis Paseo Villalta y Sendero Sur se mantienen los horarios del sábado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Cine
Espectáculos
Viral
Localizaciones
México
Personajes
Gabriel Ramos
Vico Escorcia
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Morena, partido en austeridad

Morena, partido en austeridad
true

Así está dividido Morena

Diego Sebastián Rosen, detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia, habría declarado que buscaba cobrar una deuda millonaria relacionada con criptomonedas y dólares.

Criptomonedas y dólares... Asesino del tecladista de Camilo Séptimo revela el verdadero motivo del multihomicidio
Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó los hechos como una situación “muy triste y lamentable” y señaló que las autoridades ya trabajan en el esclarecimiento del caso.

‘Es una situación muy triste y lamentable’: Sheinbaum se pronuncia sobre el caso del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez y su familia
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, estas letras del apellido recibirán los 6 mil pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 3 al 25 de septiembre, según el calendario?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?

¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?
Thiago Scuro explicó por qué se frustró el acuerdo con Cruz Azul. Lira aparece con la camiseta del Mónaco en un montaje ilustrativo.

Mónaco pide perdón a Erik Lira: ¿por qué se cayó su fichaje?