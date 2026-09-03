¡Insólito! Isaac Paredes recibe el ponche más absurdo de su carrera y explota

Paredes levantó la mano y salió de la caja de bateo esperando que se concediera la pausa. Sin embargo, al no recibir la autorización del umpire, el reloj continuó avanzando. Cuando llegó a los ocho segundos , el tercera base de los Astros no estaba nuevamente en posición, por lo que se decretó automáticamente el tercer strike y el ponche .

El problema fue que el umpire principal no detectó la señal del mexicano .

La polémica ocurrió este jueves 3 de septiembre en el Minute Maid Park , durante el último encuentro de la serie, que terminó con victoria de Houston por 6-2 . Con cuenta de 2-2 , el reloj de pitcheo estaba a punto de agotarse cuando Paredes intentó solicitar el único tiempo fuera que tiene permitido un bateador durante cada turno.

El mexicano Isaac Paredes protagonizó una de las escenas más insólitas de la temporada 2026 de MLB durante la serie entre los Astros de Houston y los White Sox de Chicago , luego de recibir un ponche automático por una violación del reloj de pitcheo.

La reacción del mexicano fue inmediata. Paredes mostró su molestia por la decisión arbitral y posteriormente fue acompañado fuera del terreno de juego por el mánager de Houston, Joe Espada.

Las cámaras captaron toda la escena y el video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde aficionados y especialistas debatieron sobre la aplicación del pitch clock y, particularmente, sobre la comunicación entre los bateadores y los umpires.

La situación resulta polémica porque, aunque Paredes intentó solicitar el tiempo, la regla establece que la pausa debe ser concedida visualmente por el umpire. Al no producirse esa autorización, el mexicano quedó expuesto a la sanción automática.

¿QUÉ DICE LA REGLA DEL PITCH CLOCK?

El reglamento de MLB establece que el bateador debe estar dentro de la caja y atento al lanzador cuando el reloj llegue a los ocho segundos. Cada bateador dispone de un tiempo fuera por aparición al plato, pero no basta con solicitarlo: el umpire debe reconocer y conceder la petición.

Ese detalle terminó siendo determinante en el turno de Paredes.

La jugada volvió a poner sobre la mesa uno de los principales debates desde la implementación del reloj de pitcheo: hasta qué punto una regla diseñada para agilizar los partidos puede generar situaciones controvertidas cuando existe una falla de comunicación entre el jugador y el cuerpo arbitral.

Más allá del polémico episodio, Isaac Paredes continúa siendo una pieza importante para los Astros. El mexicano había conectado un cuadrangular el 1 de septiembre y un doble productor durante el encuentro del jueves, además de alcanzar los 18 jonrones en la temporada 2026.

Su producción ha sido importante para Houston en la carrera por la División Oeste de la Liga Americana, donde los Astros buscan mantenerse por delante de los Rangers de Texas y asegurar una posición favorable rumbo a la postemporada.

Paredes llegó a la campaña con un contrato de un año por 9.35 millones de dólares, además de una opción para 2027, consolidándose como uno de los elementos importantes de la ofensiva texana.

UNA POLÉMICA QUE REABRE EL DEBATE

El caso del mexicano no es el primero que genera controversia desde la llegada del pitch clock. A lo largo de las últimas temporadas, distintos jugadores han sido sancionados por violaciones relacionadas con el tiempo, alimentando el debate sobre la rigidez del sistema.