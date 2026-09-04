Harfuch confirma móvil detrás del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez; fue por amenazas y dinero

Durante La Mañanera del Pueblo , el funcionario federal explicó algunos de los avances de la investigación, aunque evitó proporcionar detalles adicionales debido a que el caso continúa en proceso y parte de la información podría afectar las diligencias de las autoridades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , confirmó que detrás del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez , ocurrido en Atizapán de Zaragoza , existieron amenazas y una exigencia de dinero contra una de las víctimas.

García Harfuch señaló que las investigaciones apuntan a una relación previa entre el presunto responsable y el padre de familia, particularmente relacionada con actividades comerciales o algún tipo de sociedad entre ambos.

“Definitivamente, pues el homicida tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia”, declaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

UNA RELACIÓN COMERCIAL FORMA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN

La información presentada por Omar García Harfuch permitió confirmar que el presunto agresor no era ajeno a la familia. De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia presidencial, existía una relación comercial o de sociedad con una de las víctimas.

Este elemento forma parte de las principales líneas que siguen las autoridades para esclarecer qué ocurrió antes del ataque y establecer el posible móvil del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de dinero que presuntamente habría sido exigida, el titular de la SSPC aclaró que no contaba con información sobre el monto y señaló que esos detalles corresponden a la investigación que lleva la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

AMENAZAS Y EXIGENCIAS PRECEDIERON EL ATAQUE

Aunque evitó abundar en los detalles, García Harfuch confirmó que antes del crimen existieron situaciones relacionadas con exigencias y amenazas contra una de las víctimas.

“Hubo una exigencia o ciertas amenazas y comete este lamentable, lamentable multihomicidio”, afirmó durante La Mañanera del Pueblo.

Las declaraciones del secretario confirman que las autoridades investigan una posible relación entre esas amenazas y el ataque contra la familia. Sin embargo, los detalles sobre las circunstancias específicas y el dinero involucrado permanecen bajo reserva mientras avanzan las investigaciones.

EL PRINCIPAL PRESUNTO RESPONSABLE FUE DETENIDO EN MENOS DE 12 HORAS

García Harfuch también informó que el principal presunto responsable fue detenido en un periodo menor a 12 horas después de los hechos, como parte de las acciones emprendidas por las autoridades para localizar a los involucrados.

Además de esta persona, otra persona fue detenida por su presunta participación en los hechos, debido a que habría auxiliado al supuesto agresor. Las autoridades buscan determinar el grado de responsabilidad de cada uno dentro del caso.

Las detenciones permitieron avanzar en las primeras etapas de la investigación, aunque todavía existen líneas abiertas para establecer si otras personas participaron directa o indirectamente en el crimen.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA ABIERTA EN EL ESTADO DE MÉXICO

El secretario de Seguridad indicó que las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer completamente el multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez y determinar si existen más personas relacionadas con los hechos.

Algunos datos permanecerán reservados hasta que se lleve a cabo la primera audiencia, con el objetivo de no afectar el proceso judicial ni las diligencias que mantienen las autoridades ministeriales.

La investigación está en manos de las instituciones correspondientes del Estado de México, mientras las autoridades federales han dado seguimiento al caso debido a la gravedad de los hechos y a la rápida detención de los principales señalados.

Hasta ahora, lo confirmado públicamente por Omar García Harfuch es que existió una relación comercial entre el presunto homicida y el padre de familia, además de amenazas y una exigencia previa que forman parte del móvil investigado por las autoridades.