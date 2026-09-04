EN VIVO: México Siglo XXI con Charlize Theron, Justin Trudeau, Guillermo Ochoa y más

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Karla Guadarrama
por Karla Guadarrama

Sigue la Cobertura en Vivo de Vanguardia en el evento que reúne a 10 mil estudiantes de todo México a través de la Fudación Telmex Telcel

México
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‘Estamos vivos en esta nueva era’. Así arrancó el Evento México Siglo XXI, de la mano de Alan Estrada entre el público y un discurso invitando a sus asistentes y seguidores a recordar que hoy puede ser este día en que construyas el primer prototipo, aprendas la primera lección, de escribir ese discurso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/justin-trudeau-charlize-theron-y-rafa-marquez-encabezan-mexico-siglo-xxi-2026-OF23266989

Con la asistencia de 10 mil estudiantes de universidades públicas y privadas de México en el Auditorio Nacional, dio inicio el evento auspiciado por la Fundación Telmex Telcel y en el que durante más de 20 años el mensaje se enfoca en nutrir a jóvenes con visión global, nuevas perspectivas frente a paradigmas y ofrecer inspiración desde liderazgos globales como los de hoy con la actriz y productora Charlize Theron, un panel deportivo integrado por figuras clave del futbol nacional como Rafa Márquez, Javier Aguirre y Guillermo Ochoa.

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La conducción del evento está en manos de Alberto Lati, periodista deportivo, autor de libros y políglota mexicano; así como de Alan Estrada, reconocido influencer y empresario.

NO VIVIMOS EN UNA ÉPOCA DE CAMBIOS, SINO CAMBIO DE ÉPOCA

Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, celebró los 30 años de la Fundación Telmex Telcel con el discurso inaugural resaltando los alcances globales del grupo.

“Durante miles de años el conocimiento fue un privilegio; hoy llevamos en el bolsillo el acceso a todos y todo... no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época”, destacó en el contexto de los avances tecnológicos presentes, incluyendo la inteligencia artificial.

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En ese sentido recordó la necesidad de plantearse otro cuestionamiento: “la pregunta es qué personas aprovecharán mejor la Inteligencia Artificial para resolver los grandes problemas de nuestro tiempo, porque la Inteligencia Artificial puede responder casi todo, pero necesita personas para hacer las preguntas correctas”.

Entre los datos que compartió el Presidente, destacó a las 62 millones de personas en el mundo que han sido vinculadas y recibiendo aprendizaje a través de Aprende.

“En el éxito, no hay improvisados, la diferencia está en la actitud ante sus sueños...”, concluyó su discurso invitando a los asistentes a pensar en el México que se está construyendo.

¿QUIÉNES ESTARÁN EN MÉXICO SIGLO XXI 2026?
El evento tendrá la a, la agenda seguirá el siguiente orden de aparición:
9:00 hrs - Carlos Slim Domit: Presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y de América Móvil.
9:30 hrs - Justin Trudeau: Ex primer ministro de Canadá.
10:30 hrs - Andrew Lloyd Webber: Compositor y productor británico.
12:00 hrs - Alex Roca: Atleta y maratonista profesional español.
13:00 hrs - Scott Galloway: Autor, académico y emprendedor en serie.
15:30 hrs - Mind2mind: Campeones mundiales de mentalismo escénico.
16:30 hrs - Charlize Theron: Actriz, modelo, productora y activista.18:00 hrs - Memo Ochoa, Javier Aguirre y Rafa Márquez: Integrantes del Panel Deportivo.
19:00 hrs - Arturo Elías Ayub: Director general de Fundación Telmex Telcel.

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Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia con una Especialidad en Diseño de Futuros en CENTRO. Formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.
Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias, listening, gestión de equipos y proyectos.

Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

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