$!EN VIVO: México Siglo XXI con Charlize Theron, Justin Trudeau, Guillermo Ochoa y más

‘Estamos vivos en esta nueva era’. Así arrancó el Evento México Siglo XXI, de la mano de Alan Estrada entre el público y un discurso invitando a sus asistentes y seguidores a recordar que hoy puede ser este día en que construyas el primer prototipo, aprendas la primera lección, de escribir ese discurso.

Con la asistencia de 10 mil estudiantes de universidades públicas y privadas de México en el Auditorio Nacional, dio inicio el evento auspiciado por la Fundación Telmex Telcel y en el que durante más de 20 años el mensaje se enfoca en nutrir a jóvenes con visión global, nuevas perspectivas frente a paradigmas y ofrecer inspiración desde liderazgos globales como los de hoy con la actriz y productora Charlize Theron, un panel deportivo integrado por figuras clave del futbol nacional como Rafa Márquez, Javier Aguirre y Guillermo Ochoa.

La conducción del evento está en manos de Alberto Lati, periodista deportivo, autor de libros y políglota mexicano; así como de Alan Estrada, reconocido influencer y empresario.

NO VIVIMOS EN UNA ÉPOCA DE CAMBIOS, SINO CAMBIO DE ÉPOCA Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, celebró los 30 años de la Fundación Telmex Telcel con el discurso inaugural resaltando los alcances globales del grupo. “Durante miles de años el conocimiento fue un privilegio; hoy llevamos en el bolsillo el acceso a todos y todo... no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época”, destacó en el contexto de los avances tecnológicos presentes, incluyendo la inteligencia artificial.

En ese sentido recordó la necesidad de plantearse otro cuestionamiento: “la pregunta es qué personas aprovecharán mejor la Inteligencia Artificial para resolver los grandes problemas de nuestro tiempo, porque la Inteligencia Artificial puede responder casi todo, pero necesita personas para hacer las preguntas correctas”. Entre los datos que compartió el Presidente, destacó a las 62 millones de personas en el mundo que han sido vinculadas y recibiendo aprendizaje a través de Aprende. “En el éxito, no hay improvisados, la diferencia está en la actitud ante sus sueños...”, concluyó su discurso invitando a los asistentes a pensar en el México que se está construyendo.