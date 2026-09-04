Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Por otra parte, el huracán Marie se desplazará gradualmente al suroeste de las costas de Baja California Sur; sin embargo, su extensa circulación generará rachas de viento y oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California, además de la ocurrencia de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur.

Simultáneamente, canales de baja presión al interior de la República Mexicana en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera; además de la onda tropical núm. 36 sobre el sur y occidente de México, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente, sur y occidente del territorio nacional, además de la península de Yucatán, y con posible caída de granizo en el centro y sureste mexicano. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste); y finalizando este día en Coahuila.

Durante el sábado, el huracán Marie en el océano Pacífico, se desplazará lentamente al suroeste de Baja California Sur, su extensa circulación ocasionará rachas fuertes de viento y oleaje elevado en la península de Baja California, además de reforzar la probabilidad de lluvias fuertes en Baja California Sur. El monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán y el sureste de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste del territorio nacional, incluida dicha península; y con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 18 y máxima de 31 grados, con probabilidad de lluvias, el sábado tendremos una máxima de 28 y una mínima de 18 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 26 y mínima de 18. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra... Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, centro y oeste) y Tabasco (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (norte, oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte, centro y sur) y Nayarit (norte y costa). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sur), Coahuila (este y sureste), Nuevo León (centro y sur), Jalisco (noreste y este), Colima, Michoacán (norte, oeste, centro y este), Guerrero (oeste, centro y este), Guanajuato (norte, oeste y sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Puebla (oeste y sureste), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro, sur y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.