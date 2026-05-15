Mensajes entre librerías de Saltillo: ¿Qué esconden los libros de segunda mano?

Mensajes entre librerías de Saltillo: ¿Qué esconden los libros de segunda mano?

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

“Scorpio” y “Rodríguez Libros” son de las pocas librerías de segunda mano que permanecen en la capital coahuilense, y sus dueños dialogan con nosotros para contar sus historias

Artes
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Saltillo guarda secretos. Entre sus calles, entre sus personas, en su centro. Y nosotros pasamos sin observar, sin escuchar ni oler. Y cuando lo hacemos, entonces nos damos cuenta de que hay mundos por explorar, donde hay quienes esperan por nosotros.

En la calle General Manuel Pérez Treviño, en el número 797, justo frente a una parada de camión, está la librería de Francisco Muñoz Alvarado, llamada “Scorpio”. Y en el 844 de la calle Guillermo Purcell se encuentra “Rodríguez Libros”, perteneciente a Rufino Rodríguez Garza. Ambos negocios, que ofrecen libros de ocasión o de segunda mano, han estado en la capital coahuilense desde hace 40 y 30 años, respectivamente.

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Si bien pudieron ser protagonistas de un Saltillo “no tan moderno”, la verdad es que ahora son contadas las personas que entran por esas puertas en búsqueda de un poco de conocimiento... o de una buena charla. Tal y como se constató en este caso.

ANÉCDOTAS ENTRE CUENTOS EN ‘SCORPIO’

Donaciones, compra-venta e intercambio. La librería de Francisco Muñoz se ha mantenido de esta forma. “Diría que el interés de los saltillenses todavía se mantiene. Tanto gente grande como jóvenes y los más pequeños”, comentó en una entrevista para esta casa editorial. De un público tan variado, lo que permea de entre las estanterías y los montones de libros son las historias que, para bien o para mal, se quedan guardadas en la librería “Scorpio”.

$!Francisco Muñoz Alvarado, quien durante 40 años ha transformado su local en la calle Pérez Treviño en un refugio de “autoayuda” y escucha para los saltillenses.
Francisco Muñoz Alvarado, quien durante 40 años ha transformado su local en la calle Pérez Treviño en un refugio de “autoayuda” y escucha para los saltillenses. VANGUARDIA | DANIELA MIRANDA

“Aquí hay una anécdota: una niña que había sacado el primer lugar aquí en Coahuila y sus papás la premian con una computadora. En el siguiente ciclo, en el cuarto mes, llevaba puros cuatros, ya que la computadora la había enganchado. Entonces la trajeron, lógico le quitaron la computadora, la vendieron y le compraron a la niña siete libros e iba emocionada, no triste porque le habían quitado la computadora, sino feliz porque le habían gustado los libros; o sea, que iba a empezar a leer. Pero hay otros que es lo contrario... hay de todo”, contó Muñoz.

Aunque, también, entre las hojas amarillentas y olores que terminan resultando familiares, la magia de estos lugares está en los libros que exhiben, donde uno se llega a encontrar sorpresas entre mensajes ocultos o mensajes con intención. En cualquiera de sus formas, estos discursos muchas veces terminan por estimular la curiosidad de un lector en potencia, alimentando su necesidad por saber qué hay detrás.

$!En “Scorpio”, la clientela busca desde un consejo positivo hasta el intercambio de historias que han marcado a generaciones de lectores en Coahuila.
En “Scorpio”, la clientela busca desde un consejo positivo hasta el intercambio de historias que han marcado a generaciones de lectores en Coahuila. VANGUARDIA | DANIELA MIRANDA

Quien entra a “Scorpio” ingresa en un espacio donde será escuchado. Así lo prometió el señor Francisco, quien recalcó: “Si me pidieran un consejo, ya sea de un libro o de una cosa que les pasa, pues aquí estamos. Es una especie de autoayuda. Y procuro nunca dar un consejo negativo, siempre positivo”.

La conclusión que contó el dueño de esta librería a VANGUARDIA es que, simplemente, “un libro es una joya”.

$!En las librerías de ocasión de Saltillo, el valor no solo reside en el texto, sino en las dedicatorias manuscritas.
En las librerías de ocasión de Saltillo, el valor no solo reside en el texto, sino en las dedicatorias manuscritas. VANGUARDIA | DANIELA MIRANDA

‘RODRÍGUEZ LIBROS’ Y LA PASIÓN POR LAS LETRAS

Por su parte, Rufino Rodríguez expresó su gran amor no solo por una de las muchas literaturas, sino por los libros en general... pese a que “México y, en particular, Saltillo no es ni un país ni una ciudad que tenga muchos lectores”. A lo largo de estos 30 años de su negocio, ha atestiguado que en la capital coahuilense las librerías han ido clausurando, como el caso de Librería Martínez, que duró más de 80 años; la Cristal, que llegó hasta los 30 años, y la Zaragoza, que fue fundada por él mismo.

“Todas acabaron cerrando por alguna causa económica, o porque las editoriales ya no vendían por medio de las librerías, sino que vendían directamente a los colegios, a las escuelas; se acabó el negocio”, comentó, agregando que “Rodríguez Libros” fue reconocida con un premio nacional en el año 2024.

$!Rufino Rodríguez Garza, dueño de “Rodríguez Libros”, cuya pasión por las letras lo ha llevado a documentar el arte rupestre y publicar en medios locales.
Rufino Rodríguez Garza, dueño de “Rodríguez Libros”, cuya pasión por las letras lo ha llevado a documentar el arte rupestre y publicar en medios locales. VANGUARDIA | DANIELA MIRANDA

Como único dueño de una librería de ocasión, Rodríguez también ha tenido grandes anécdotas al encontrar mensajes dedicados por los mismos autores: “He tenido libros con dedicatorias de personajes importantes de la literatura mexicana, como libros de Octavio Paz; me han llegado dedicados de Carlos Fuentes o libros de José Revueltas y libros de José Agustín”.

La pasión de Rufino por los libros ha sido tal que incluso ya ha pasado a la práctica. Actualmente, el dueño de Rodríguez Libros escribe sobre arqueología, un tema sobre el que ha hecho múltiples publicaciones y aún hay escritos en espera de una oportunidad para ser conocidos. Mientras tanto, publica artículos quincenales en el periódico de Saltillo.

$!A pesar del cierre de librerías emblemáticas, Rufino Rodríguez mantiene viva la tradición de los libros de segunda mano en el 844 de la calle Guillermo Purcell.
A pesar del cierre de librerías emblemáticas, Rufino Rodríguez mantiene viva la tradición de los libros de segunda mano en el 844 de la calle Guillermo Purcell. VANGUARDIA | DANIELA MIRANDA

Además de todo ello, Rodríguez ha hecho descubrimientos arqueológicos, como el arte rupestre móvil. Algunos de estos hallazgos son expuestos en el Museo del Desierto. Sin embargo, hay que destacar que esto es meramente una afición de Rufino, ya que, en lo académico, se graduó en ingeniería.

Treinta años tiene la librería. Y con lo que Rufino se queda es con las amistades que ha ido construyendo a lo largo de todo este tiempo y con sus libros.

$!Detalle de una estantería en el centro de Saltillo, donde los libros de ocasión esperan a ser descubiertos por quienes todavía consideran que “un libro es una joya”.
Detalle de una estantería en el centro de Saltillo, donde los libros de ocasión esperan a ser descubiertos por quienes todavía consideran que “un libro es una joya”. VANGUARDIA | DANIELA MIRANDA

HISTORIAS EN BREVES MENSAJES

Obsequiar un libro a un amante de la literatura es como cuando un niño pequeño prueba por vez primera los dulces. Sin embargo, muchas personas que pertenecen a esta comunidad lectora no siempre optan por los libros de segunda mano. Tal vez por sus manchas, las páginas amarillentas y las pastas gastadas.

Pero estas mismas personas podrían perderse de sorpresas: mensajes escritos con letra cursiva, partes subrayadas, fechas, sellos y dobleces. Todo esto, al final, tiene un significado que podría traducirse a que el primer dueño del libro, actualmente, es una persona de la tercera edad, que a lo mejor fue el libro favorito de alguien o que fue un regalo de cumpleaños. Y estas historias que se entretejen formando una cadena son con lo que uno se queda.

Así como “Scorpio” y “Rodríguez Libros”, hay otras librerías escondidas por la ciudad... ¿te animas a descubrirlas?

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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