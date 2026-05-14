$!Docentes que inspiran: Cómo el arte se vuelve aprendizaje en las escuelas

A través de la enseñanza, las personas se descubren a sí mismas y a los demás, mediante la comprensión de conocimientos que se quedan con nosotros de por vida. Más allá del aprendizaje que se observa en las aulas, este proceso es gracias a las y los docentes que terminan inspirando a sus aprendices. Dentro de las distintas artes, existen estos perfiles que contagian a sus estudiantes con la pasión por la literatura, la fluidez de la danza y lo sorprendente del arte visual.

Por su parte, Any Martínez, maestra de artes visuales con nueve años de experiencia, constató que uno de sus mayores aprendizajes —que también puede considerarse como un reto— es la adaptabilidad, respecto al sistema educativo nacional y a los planes de estudio.

Mientras que Tania Cardona, maestra de danza contemporánea desde 2005, indicó que la comprensión es una habilidad muy requerida en esta profesión, pues hay que entender que “hay un contexto y una historia fuerte detrás de cada personita y, al final, pues estamos involucrándonos con vidas” . Pero la comprensión debe ser mutua, al entender que la docencia es humana y que dentro de ella hay errores que sí pueden marcar a alguien, pero que como personas con moralidad tenemos la capacidad y responsabilidad de reconocer y retractarnos.

“Yo creo que la docencia es un ejercicio muy difícil y muy complejo, que nunca es igual” , reveló a VANGUARDIA Eugenia Flores, quien se desempeña como profesora en la Licenciatura en Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y que, además, imparte clases de yoga. En sus 11 años como docente, considera que el aprender y enseñar no necesariamente ocurre dentro de una clase, sino en la convivencia interpersonal y en las formas en que entendemos el mundo.

¿QUÉ TE INSPIRA PARA SER DOCENTE?

Para esta pregunta, que pudo resultar un tanto personal, las tres profesoras respondieron de una forma similar, relacionado precisamente con la enseñanza más que con el arte mismo. Tania, por ejemplo, indicó que le gustaba “el hecho de que aprendiera algo, poderlo enseñar y que funcionara”. Por esto, ella no ha dejado de ser estudiante, pues aparte tiene interés en seguir tomando clases o un curso; en sí, ponerse en el papel de aprender. “Y creo que eso quizás me ayuda un poco para entender a mis alumnos [...]. Entonces, eso, el hecho también de yo mantenerme en aprendizaje, creo que me funciona o me ayuda para poder dosificar energías”.

De la misma forma, Eugenia mencionó que el ser docente le ha revelado la oportunidad de aprender cosas que no se hubiera imaginado, incluso más allá de lo disciplinario. En la actualidad, dentro del contexto de esta profesora, lo que la motiva “es compartir las cosas que hemos vivido, enseñar otras maneras de entender la cultura, la sociedad, la vida, que yo no tuve la oportunidad en su momento de aprender. Entonces creo que es una aportación eso de poderlo compartir y también el conocer a las personas que llegan cada año para formarse, porque es un ejercicio en el que es como un circuito: aprendes y enseñas, no se puede tener solo un rol en esto”.

Any se deja llevar por el arte y las experiencias estéticas. Destacó que, antes que ser docente, es artista. Pero al combinar ambos aspectos, disfruta de ver cómo sus estudiantes se desenvuelven pese al miedo o la incertidumbre. “No siempre tienen que ser las grandes obras maestras, pero cuando se nota que lograron entender un tema, una técnica o, sobre todo, lo que más me gusta es cuando surgen dudas, como: “ay, no me va a salir” o “yo no sé hacer eso” o “yo no sé dibujar”, pero luego hacen algo y se quedan de: “ay, sí me salió”. Entonces eso también se me hace muy bonito y me llena mucho. Y pues ver también cómo van evolucionando, porque aunque no estoy en una escuela para formar artistas como tal, ver de repente un avance de cómo empezaban dibujando o cómo manejaban los colores y luego, después de unos meses, ya tienes otro dominio, pues también me gusta mucho ver ese crecimiento”.

APRENDIZAJES QUE SE QUEDAN

Any Martínez encontró que lo que la docencia le ha enseñado es cómo mejorar su trabajo para mantener a sus estudiantes con la emoción por conocer nuevas cosas a través del constructivismo, que es “como partir de lo que ellos ya saben”. Con técnicas como esta, Any procura que toda la atención no caiga sobre ella, sino sobre sus propios estudiantes.

Eugenia procura mantener la enseñanza de la literatura con temas que necesitan mayor visibilidad, como cuando inició en 2020 un seminario de poesía feminista hispanoamericana, con el que se abrió un espacio para que estudiantes pudieran compartir. Otro aprendizaje es que la docencia es un ejercicio que nace de la experiencia que, a su vez, rompe con los conocimientos tradicionales y prejuicios: “Yo me tardé tiempo en madurar el ejercicio de la docencia, de entender cuál era realmente su dificultad o el corazón o el motor de la docencia, que es saber convivir con las personas”.

Y Tania se queda con lo humano en la enseñanza, al comprender contextos y situaciones que pueden llegar a ser inimaginables, y buscando la manera de incentivar a sus estudiantes en la medida que se pueda.

“En algún momento yo fui esa maestra autoritaria, esa maestra que te condicionaba, como tuve mis maestros que me humillaban. Tuve maestros que me humillaban, tuve maestros que me ignoraban. En la carrera de danza tuve maestros que eran súper crueles con mi cuerpo y, si bien había un aprendizaje, yo nunca me metí a hacer esa réplica hacia los cuerpos, hacia las capacidades”, comentó.

Como conclusión, en este ámbito, uno no deja de aprender mientras enseña a otros con paciencia, dedicación y pasión. Esto, nosotros como alumnos, lo sabemos. Hay maestros y maestras que se quedan como grandes referentes de lo que es la docencia por sus lecciones, frases y su conocimiento.