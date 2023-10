‘México encendió mi paleta de color’: Artista peruano presenta su realismo mágico en Saltillo

Sus figuras, que se mueven —a veces de formas casi literales, gracias al dinamismo de sus composiciones— entre suavizados elementos naturales —rostros, extremidades, etcétera— y afiladas geometrías, se basan mucho en su gusto por el género de la caricatura, reveló.

En su obra siempre están presente el guerrero, que lo representa a él. Este puede tomar formas híbridas o mantener su constitución humana, pero al igual que el toro era Picasso en las obras del cubista aquí estas figuras con casco simbolizan cómo “empecé desde abajo”.

“Trabajé desde niño, con mis padres enfermos y tenía que guerrear, no podía amilanarme y no avanzar. Gracias a Dios en el camino hubo personas que me apoyaron, que me dieron consejos, que vieron mi dibujo de niño y me llevaron a estudiar las artes plásticas”, mencionó.