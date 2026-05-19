$!Municipio de Saltillo celebra reconocimiento en España para el Festival Internacional de Guitarra de México

A inicios del mes de mayo el Festival Internacional de Guitarra de México recibió por medio de su director, el guitarrista y gestor cultural Martín Madrigal, dos reconocimientos por parte de importantes instituciones musicales en España.

Específicamente recibió un reconocimiento por parte de la Fundación Guitarras de Luthier, de manos de su director Miguel Ángel Cano, por su invaluable trayectoria artística, su incansable dedicación a la educación musical y su excepcional labor como director del FIGM, así como otro más por parte de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo, de manos de Cecilia Rodrigo, hija del legendario maestro español Joaquín Rodrigo, compositor fundamental del siglo XX y referente obligatorio de los guitarristas en el mundo.

Por medio de un comunicado de prensa el Gobierno Municipal de Saltillo difundió este homenaje a la labor de Madrigal y por extensión la del FIGM, considerado uno de los festivales más importantes de su tipo en el mundo y que llega este 2026 a su 30 aniversario.