Municipio de Saltillo celebra reconocimiento en España para el Festival Internacional de Guitarra de México

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    Municipio de Saltillo celebra reconocimiento en España para el Festival Internacional de Guitarra de México

La distinción se realizó en el marco de la celebración del 30 aniversario del Festival Internacional de Guitarra de México

A inicios del mes de mayo el Festival Internacional de Guitarra de México recibió por medio de su director, el guitarrista y gestor cultural Martín Madrigal, dos reconocimientos por parte de importantes instituciones musicales en España.

Específicamente recibió un reconocimiento por parte de la Fundación Guitarras de Luthier, de manos de su director Miguel Ángel Cano, por su invaluable trayectoria artística, su incansable dedicación a la educación musical y su excepcional labor como director del FIGM, así como otro más por parte de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo, de manos de Cecilia Rodrigo, hija del legendario maestro español Joaquín Rodrigo, compositor fundamental del siglo XX y referente obligatorio de los guitarristas en el mundo.

Por medio de un comunicado de prensa el Gobierno Municipal de Saltillo difundió este homenaje a la labor de Madrigal y por extensión la del FIGM, considerado uno de los festivales más importantes de su tipo en el mundo y que llega este 2026 a su 30 aniversario.

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“Ha sido todo un placer recibir estas dos distinciones, además de tener el honor de conocer la casa del maestro Rodrigo, visitar su estudio, su piano y sus herramientas de trabajo; ha sido una experiencia invaluable en mi vida”, refirió Madrigal por medio de dicho comunicado.

A lo largo de su historia el FIGM ha realizado más de 230 conciertos gratuitos, alcanzando a más de 250 mil asistentes, lo que lo convierte en una plataforma de alto impacto social y visibilidad sostenida para las marcas e instituciones que lo respaldan.

“Ha contado con la participación de 125 maestros invitados, todos ellos considerados como los mejores guitarristas del mundo, provenientes de más de 40 países, posicionándose como un punto de encuentro cultural de alcance global. Y en el ámbito formativo atiende en promedio a 50 alumnos por año de distintos estados de la República Mexicana y Latinoamérica, así como del sur de Estados Unidos, particularmente de Texas. De estos procesos han surgido cerca de 100 intérpretes que hoy desarrollan trayectorias como concertistas nacionales e internacionales”, agregó el músico originario de Torreón pero que ha puesto el nombre de Coahuila en el mundo gracias al esfuerzo y dedicación de este festival.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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