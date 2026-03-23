No Other Choice: Cuando el trabajo te borra

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Artes
/ 23 marzo 2026
    No Other Choice: Cuando el trabajo te borra

Al final, No Other Choice no imagina un futuro distópico; registra con precisión un presente que preferimos no mirar de frente

Hay películas que no exageran la realidad: la desplazan apenas un poco para que finalmente se vuelva visible. No Other Choice de Park Chan-wook pertenece a esa categoría incómoda.

Lo que comienza como una sátira laboral termina revelándose como algo más inquietante: un retrato de un sistema donde el valor de una vida depende de su utilidad.

El trabajo como identidad, el despido como desaparición

Yoo Man-su, interpretado por Lee Byung-hun, no pierde solo un empleo tras 25 años en una papelera.Pierde una forma de existir.

La película entiende algo que muchas historias laborales ignoran:el trabajo no es únicamente sustento económico, es una arquitectura emocional, hecha de rutinas, horarios, jerarquías, pertenencia.Cuando esa estructura se derrumba, no queda un hombre desempleado, sino alguien suspendido en el vacío.

Man-su no sabe quién es fuera de esa fábrica.Y esa incapacidad —más que la violencia— es el verdadero motor de la película.

Competir hasta desaparecer

El hallazgo más brutal del guion es simple:hay un solo puesto disponible.

A partir de ahí, la lógica del capitalismo deja de ser abstracta y se vuelve física.Los colegas ya no son compañeros, son obstáculos.

Park Chan-wook no construye un villano; construye un sistema que vuelve comprensible lo monstruoso.

Lo perturbador no es lo que hace Man-su.Es que, bajo presión suficiente, su comportamiento deja de parecer imposible.

La estética del absurdo como espejo

El cine de Park siempre ha tenido una relación particular con la violencia: estilizada, coreografiada, casi bella.Aquí esa precisión formal no embellece el horror; lo vuelve más evidente.

La comedia negra funciona como una trampa.Uno se ríe... hasta que entiende que no hay exageración, solo un ligero desplazamiento de lo que ya conocemos

La película no pide empatía; exige honestidad.Propone una pregunta incómoda:¿cuánto de esa lógica ya aceptamos sin notarlo?

Capitalismo y desecho: un eco cercano

Sería un error leer La única opción como una historia lejana, anclada en Corea del Sur.

Lo que plantea es perfectamente reconocible en México.

$!No Other Choice: Cuando el trabajo te borra

En ciudades industriales como Saltillo, donde la eficiencia se ha convertido en religión, las fábricas son cada vez más silenciosas.No por paz, sino por automatización.

Los procesos se optimizan.Las líneas de producción se perfeccionan.Y en ese mismo movimiento, el ser humano deja de ser necesario y empieza a ser tolerado.

El sistema que nos entrena para desaparecer.

La película no habla del futuro.Habla de un presente donde el reemplazo ya comenzó.

El sistema que nos entrena para desaparecer

Hay algo particularmente inquietante en la forma en que Man-su justifica sus actos.No desde la locura, sino desde la lógica.

Como si el sistema hablara a través de él.

Ahí es donde la película alcanza su punto más incómodo:cuando deja de ser una historia individual y se convierte en un síntoma colectivo.

No estamos viendo a un hombre romperse.Estamos viendo a un sistema funcionar perfectamente.

Al final, No Other Choice no imagina un futuro distópico; registra con precisión un presente que preferimos no mirar de frente.

Calificación: ★★★★★

Advertencia: contiene capitalismo, precariedad, humor negro... y la incómoda sospecha de que nadie es indispensable.

Disponible en MUBI

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Alfredo De Stefano

Alfredo De Stefano

Artista visual conceptual que trabaja entre la fotografía y el Land Art, reconocido por intervenciones efímeras en paisajes desérticos con fuego, hielo y luz. Ha realizado más de 90 exposiciones internacionales y su obra integra colecciones del Museum of Fine Arts Houston, El Museo del Barrio de Nueva York y el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

Fue reconocido por Quién en 2017 entre las 50 personalidades que transforman México. Es autor del documental YERMO, con dos nominaciones al Ariel y Premio CANACINE 2021. Recientemente participó en Human Nature en Fotografiska Nueva York y presentó Tormenta de Luz (2024). Desarrolla BURN, proyecto audiovisual filmado en el desierto de Mayran.

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