Paul Auster, el escritor de la mirada profunda y eterno candidato al Premio Nobel de Literatura

Le siguen novelas como “Mr. Vértigo”, sobre la Gran Depresión del 29, “El palacio de la Luna”, “Tombuctú”, “El libro de las ilusiones”, “La noche del Oráculo”, “Brooklyn Follies”, “Sunset Park”, “4 3 2 1”, guiones cinematográficos (“Smoke”, “Blue in the Face” o “Lulu on the Bridge”) y libros de memorias como “El cuaderno rojo”, “Diario de invierno”, “Informe del interior”.

Pero fue su novela “4 3 2 1”, publicada en 2017, su obra más monumental, que le llevó más de siete años, una novela de más de 900 páginas donde ofrece cuatro versiones alternativas de la vida de su protagonista, Archibald Isaac Ferguson, nacido, como el autor, en 1947 en un hospital de Newark. De ahí que algunos señalen que se trata de una novela autobiográfica: “Cada hombre contiene varios hombres en su interior, y la mayoría de nosotros saltamos de uno a otro sin saber jamás quiénes somos”, dice Auster.

Desde la bulliciosa perspectiva neoyorquina, Auster crea entrelazadas cadenas de asociaciones, historias llenas de cambios, de giros impactantes, pero donde no faltan las observaciones psicológicas, lo imprevisible del azar y lo casual, elementos donde recae, en exceso para algunos, el peso que lo resuelve todo.

El mismo Auster se defiende de su tendencia a “hilvanar todas las historias en la casualidad, en la concatenación de los hechos azarosos”, aludiendo a que “la vida está llena de momentos circunstanciales que marcan el rumbo de nuestras vidas”, algo que nadie cuestiona, pero de ahí a que cada narración avance, gire o se resuelva a golpe únicamente de lo fortuito, alterándolo todo, parece como si lo simple y casual sustituyera a la complejidad de hallar las causas.