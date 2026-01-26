$!Penelope Quero invita a taller de danza butoh en Saltillo

En el Japón de la posguerra los bailarines y actores Kazuo Ōno y Tatsumi Hijikata desarrollaron una disciplina a la que llamaron ankoku butō, o la danza del descendimiento en la oscuridad. Desde mediados del siglo 20 sus técnicas evolucionaron y se esparcieron por el mundo, teniendo fuertes raíces en México. Este germen ahora se expande en Saltillo con un taller de Danza Butoh —como se le conoce en occidente— a cargo de la bailarina y coreógrafa Penélope Quero, que iniciará sus sesiones este miércoles 28 de enero en el Ballet Profesional de Coahuila (Gral. Cepeda 367, Zona Centro). “En este momento en la danza contemporánea hay una mirada a otras formas de movimiento, porque la danza usualmente está vinculada a unos cuerpos muy entrenados y una técnica muy acrobática. El butoh es un contraste a ese tipo de movimiento, donde la búsqueda no está en el virtuosismo del cuerpo, aunque sí hay una consecuencia, sino es más algo que viene del interior”, explicó Quero para VANGUARDIA sobre esta disciplina.

“Entrar en ese otro estado, no estar persiguiendo cuánto puedo saltar, cuánto puedo girar, es una cosa más mental y cómo el cuerpo reacciona a eso”, agregó destacando una de las técnicas más conocidas —más no una característica indispensable— del butoh, el slow motion. Quero compartió que la primera vez que vio butoh fue en Saltillo hace más de una década, cuando el extinto Festival Internacional de las Artes Julio Torri trajo al maestro Ko Murobushi. La experiencia le resultó, en primera instancia, grotesca y difícil de aceptar. “Me sentí muy horrorizada del cuerpo, porque la danza butoh tradicional busca estos cuerpos que están desnudos, pintados de blanco, tenía una música muy tétrica. Me sacó de onda pero me interesó saber de dónde venía y por qué me generaba tanto impacto”, mencionó.

A raíz de eso, en 2014 conoció a la maestra Lola Lince y junto a su compañía tomó un taller con las maestras Natsu Nakajima, quien a su vez manejaba una técnica que amalgama el butoh tradicional y el expresionismo alemán, y Susanne Linke, contemporánea de Pina Bausch. “Eso me llevó a mi coreografía, donde ya no estoy en una búsqueda de una composición coreográfica basada en una técnica, sino que la danza butoh me permitió explorarla desde el teatro físico y el cuerpo sea uno honesto de acuerdo a la temática de la migración y un cuerpo que fue deportado”, mencionó haciendo referencia a su más reciente proyecto “Cartografías de un cuerpo migrante”. “Se busca invitar a la audiencia a no centrares solo en la estética, sino en la experiencia”, añadió y recordó que esta disciplina se ha usado como herramienta para otras interpretaciones, como el monstruo de Frankenstein que interpretó Jacob Elordi para la reciente cinta de Guillermo del Toro o el Joker de Joaquin Phoenix.