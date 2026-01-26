Penelope Quero invita a taller de danza butoh en Saltillo

Penelope Quero invita a taller de danza butoh en Saltillo

Mauro Marines
por Mauro Marines

La bailarina y coreógrafa inicia esta semana un curso para traer a los artistas escénicos de la ciudad y el público general una disciplina que pone al cuerpo en contacto con el interior, dejando de lado el virtuosismo convencional

Artes
/ 26 enero 2026
En el Japón de la posguerra los bailarines y actores Kazuo Ōno y Tatsumi Hijikata desarrollaron una disciplina a la que llamaron ankoku butō, o la danza del descendimiento en la oscuridad. Desde mediados del siglo 20 sus técnicas evolucionaron y se esparcieron por el mundo, teniendo fuertes raíces en México.

Este germen ahora se expande en Saltillo con un taller de Danza Butoh —como se le conoce en occidente— a cargo de la bailarina y coreógrafa Penélope Quero, que iniciará sus sesiones este miércoles 28 de enero en el Ballet Profesional de Coahuila (Gral. Cepeda 367, Zona Centro).

“En este momento en la danza contemporánea hay una mirada a otras formas de movimiento, porque la danza usualmente está vinculada a unos cuerpos muy entrenados y una técnica muy acrobática. El butoh es un contraste a ese tipo de movimiento, donde la búsqueda no está en el virtuosismo del cuerpo, aunque sí hay una consecuencia, sino es más algo que viene del interior”, explicó Quero para VANGUARDIA sobre esta disciplina.

“Entrar en ese otro estado, no estar persiguiendo cuánto puedo saltar, cuánto puedo girar, es una cosa más mental y cómo el cuerpo reacciona a eso”, agregó destacando una de las técnicas más conocidas —más no una característica indispensable— del butoh, el slow motion.

Quero compartió que la primera vez que vio butoh fue en Saltillo hace más de una década, cuando el extinto Festival Internacional de las Artes Julio Torri trajo al maestro Ko Murobushi. La experiencia le resultó, en primera instancia, grotesca y difícil de aceptar.

“Me sentí muy horrorizada del cuerpo, porque la danza butoh tradicional busca estos cuerpos que están desnudos, pintados de blanco, tenía una música muy tétrica. Me sacó de onda pero me interesó saber de dónde venía y por qué me generaba tanto impacto”, mencionó.

$!Penelope Quero invita a taller de danza butoh en Saltillo

A raíz de eso, en 2014 conoció a la maestra Lola Lince y junto a su compañía tomó un taller con las maestras Natsu Nakajima, quien a su vez manejaba una técnica que amalgama el butoh tradicional y el expresionismo alemán, y Susanne Linke, contemporánea de Pina Bausch.

“Eso me llevó a mi coreografía, donde ya no estoy en una búsqueda de una composición coreográfica basada en una técnica, sino que la danza butoh me permitió explorarla desde el teatro físico y el cuerpo sea uno honesto de acuerdo a la temática de la migración y un cuerpo que fue deportado”, mencionó haciendo referencia a su más reciente proyecto “Cartografías de un cuerpo migrante”.

“Se busca invitar a la audiencia a no centrares solo en la estética, sino en la experiencia”, añadió y recordó que esta disciplina se ha usado como herramienta para otras interpretaciones, como el monstruo de Frankenstein que interpretó Jacob Elordi para la reciente cinta de Guillermo del Toro o el Joker de Joaquin Phoenix.

Quero adelantó que el taller tendrá tanto una faceta práctica como una teórica, para que los asistentes se empapen de la filosofía e historia de esta disciplina, que ha abrevado del teatro noh y el kabuki.

El taller está abierto a bailarines, teatreros y público general. Tendrá sesiones los miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 horas, tiene una duración de 15 horas y un costo de mil 600 pesos por persona. Asimismo, ofrece una clase muestra gratis para que quienes tengan curiosidad puedan acercarse sin compromiso.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

