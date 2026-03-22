Poemario Saltillense: Lee los textos con los que celebramos el Día Mundial de la Poesía

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Vanguardia
por Vanguardia

Con motivo del Día Mundial de la Poesía pedimos a nuestros lectores que nos enviaran los poemas que hayan escrito para compartirlos con el público

Artes
/ 22 marzo 2026
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En la poesía incontables personas han encontrado un refugio, una voz, un espacio para expresar lo más profundo de su ser. Como con toda arte no hace falta haber estudiado por años para poder aprovechar sus beneficios y para celebrar el Día Mundial de la Poesía —que se conmemoró el pasado 21 de marzo— en VANGUARDIA le pedimos a nuestros lectores que nos compartieran sus creaciones originales.

Los textos que se incluyen en esta publicación especial fueron elegidos de una convocatoria lanzada en nuestras redes sociales, seleccionando uno por persona, así como por su extensión y ortografía para figurar en esta edición

Amanece,

Una montaña sin nombre

Domina el oriente.

Toma el primer rayo de sol,

Mi niña.

Y clávalo en esa mirada

Que quiero verlo brillar

En cada sonrisa

Que regalas al mundo

-José Luis Zamora

RECETA DE COCINA

Platillo: vida

Siempre en suma.

Mezcla caldo primigenio

con cebolla, pimiento y cilantro

Empezamos por el núcleo

millones de grados contenidos

llamaradas que escapan

y aún así nos alcanzan

Como una madre presente a la distancia

Luego el agua

cristal que se traspasa

¿Quien no ha escrito del agua

del planeta mal nombrado?

Una canica azul con fondo tintineante

Sin ella, nada

Se pone todo a hervir

y después de miles de años

nacen los bosques:

templos gratuitos al aire libre

Su acción fue volverse parte

abrazar la tierra como abuelos

raíces profundas

que pocos recuerdan

Al dejarlo reposar

nacen los caminantes:

criaturas que respiran en movimiento

devoran y queman plantas

comen hasta quedar vacíos

Es un ciclo sin fin

que nos mueve a todos

Y aunque nos creamos superiores

nadie sale de la receta

Todo lo caliente tiende a enfriarse

Todo impacto se disipa entre montañas

La receta viene del cosmos:

polvo de luz con ideas propias

con nombre propio

Sin la suma, todo regresa

Volveremos al silencio de las estrellas

a una gravedad atrapada en el tiempo.

-Ángel Bocardo

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GUARIDA

La forma esa, desesperada, incontenida que tengo de amarte nunca duerme.

No vuelvo de aquel viaje a tus ojos; me quedé voluntariamente a verlos encender, como quien decide quedarse a vivir en la luz.

Quiero —sin obedecer a la razón— quedarme un tiempo entre tu cuerpo, sustento de esta sed que contiene tiempo y añoranza.

“Vuelve, regresa, ven”.

Son súplicas codiciosas que hago con los ojos cerrados, como si ese gesto pudiera traerte a mi presencia con tan solo abrirlos.

Detengo los años que han pasado en mi puño.

Los guardo pegados al corazón para que no me olvides, para que, donde estés, me sientas cerca y busques el camino de regreso a esta guarida que siempre fui yo.

Siempre a la espera de la luz que fuiste: inextinguible y radiante.

Porque hay amores que el tiempo no logra deshacer,

ni la distancia apagar.

Y el mío —terco, intacto—

sigue pronunciando tu nombre

como si todavía fueras destino.

-Dani Romo

AQUEL ATARDECER

Viendo mi reflejo vitreo en aquel atardecer supuse que la propia existencia era ya una maravilla

Supuse que el círculo finito de la vida se camuflajeaba sobre los diamantes de aquel ámbar.

La fulgia redondez del astro impregnaba en mi ser, miel de vida.

La lejanía y cercanía se intensificaban poco a poco, mientras él astro se ocultaba, un baño dorado, plsmado en el horizonte diluia rocios de calma

Cual movimiento de circunferencia la estrella se iba ocultando, al mismo tiempo que en mi alma se dictaminaban sentencias de entera gracia.

-Jazmín Elizabeth

$!Poemario Saltillense: Lee los textos con los que celebramos el Día Mundial de la Poesía

Él es la divina belleza y ella la sublime pasión...

ÉL era como la literatura fantasiosa y ella todo lo contrario, una novela negra, una cruda realidad...

ÉL disfrutaba de los placeres de la vida, mientras que ella, desde un rincón, escribía dulces poemas de fantasía añorando alguna vez vivirlas junto a ÉL.

Con la mirada en las estrellas le imploraba a la luna, que aquella belleza la anhelara como el ciego a la luz.

ÉL seguía su camino por lo alto, mientras ella lo amaba desde las penumbras.

ÉL la amaba... ella no lo sabía!

ÉL la contemplaba desde la distancia... mientras que ella simplemente lo olvidaba!

-Tina Sandoval

MIENTRAS ME OLVIDAS

Puedes permitirte otras batallas,

soñar con otros campos y estrellas,

regarlas con lluvia y cosechar miles de ellas.

Desnudar tus pies en otras playas.

Puedes seguir marchitando corazones.

Escribiendo flores,

pisoteando amores,

guardando atardeceres sin razones

Y en realidad no me molesta

que tu pecho acuda a mis labios,

que mis recuerdos vivan entre tus brazos

y acurrucados compartir la siesta

Y qué más da si entre las sábanas

curas mis heridas,

que tus besos estén llenos de mentiras

y compartir buñuelos y un café

mientras me olvidas...

-Ángel Cuandón

$!Poema de Christian Luna.
Poema de Christian Luna.

ATARDECE

Entre los ocres

del sol que se aleja

del amor que llega

y habita en mi piel

Las aves se repliegan

buscando sus nidos

abrazó el recuerdo

mi hogar, sitio seguro

reminiscencias llegan

me abrasan la piel.

A la tarde procede

el silencio

a mí memoria

el ruido

la charla entre pan y vino

instantes de vacío.

Abrazo el recuerdo

donde fuimos soles

cayendo candecentes

entre velos negros

y cantos de luna

fuimos luz

que se extinguió

-Papáloatl Garo

ZARIGÜEYAS EFÍMERAS

Bajan por el cable eléctrico

como gotas de sombra tibia,

cola lampiña, memoria quemada

desde que robaron el primer fuego.

Llevan en la bolsa del vientre

un puñado de minutos con ojos,

crías que apenas alcanzan a oler la noche

antes de que termine.

No son mariposas,

no presumen alas,

pero igual se queman: contra el farol, contra el perro, contra el amanecer que no las espera.

Efímeras de uñas negras

y hocico que huele lo que ya se pudre,

fingen la muerte tan bien que a veces

se les olvida despertar.

Y sin embargo trepan, insisten,

pariendo constelaciones chiquitas

en la basura que brilla un segundo

bajo una luna desinteresada.

Zarigüeyas efímeras:

pequeñas protestas peludas

contra la eternidad de lo que no las quiere,

un latido marsupial que cabe entero en la palma

de quien se atreve a mirarlas

antes de que se apaguen.

-Alex de León

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COCUYO

Se apagó la noche, la luna la incendió.

Escucho tres sonidos: un nopo, una risa y un cristal.

Entre los cañaverales susurros bailan,

los arrastra el viento, llegan hasta el otro lado de la higuera

cuando barre las nubes con su menear.

En el jagüey ya sin agua, tres pichichis cantan tristes de sed

y la tierra ignoró el cortejo de la yunta, el pico y el asadón.

La casa sigue en mi, sigue siendo casa,

con sus siete paredes negras y un techo de estrellas.

El sol se bebió el agua del viejo estanque y un tilcampo se mudó.

A los árboles de guanábana, jobo y nanche el norte los encueró.

Un montón de almas desfilan por las brechas áridas, se oye su lamento hasta Gavilán.

¿tú sabes quienes son?

El eco chilla histórias: migrantes, desaparecidos,

sádicos, todos pasaron por mi suelo húmedo de junio.

El Sueño Americano yace aquí, en mis valles ostentosos muertos de hambre.

A la media noche los chiquillos corren,

la noche me viste de negro, los sapos chiflan

y los cocuyos, los cocuyos... esos sí no los he vuelto a ver.

-Adriana Cabrera

AILOUROS

Ninja sigiloso,

cazador de pelusas en el aire.

Curas mis días tristes

Con tu ronroneo infinito.

Observas sin decir,

sin juzgar,

guardián de secretos,

el escucha de mis días tristes.

Asesino de gigantes despistados,

zigzagueas entre mis piernas

como un dios pequeño,

absoluto dueño de todo

Y a la vez de nada.

A veces te quedas inmóvil frente a la ventana,

lluvia kamikaze se estrellan contra el cristal

juegas a atraparlas

y tu cola danza con los truenos

te enfadadas si no te veo.

Si Bestad te llama,

das un último bocado a tu alimento,

cuando pasas a un lado de la cama y de reojo observas

te escabulles por la ventana.

Dejándolo todo.

Desapareciendo en la sombra.

Y me pregunto:

¿A dónde van los gatos pardos a morir en los días de luna llena?

-Nova Reyes

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CUANDO EL MIEDO SE ALEJA

Y es justo al final de la vida

cuando uno comienza a valorarla,

amar lo que se posee

y no anhelar lo que nos falta.

Al final de la vida

el miedo se aleja,

solo queda incertidumbre

acompañada de la nostalgia.

Nostalgia que se vuelve tristeza,

tristeza difícil de ocultar

tras perder a un ser querido

que ya no podrás abrazar.

Después del adiós

solo queda el silencio,

que tal vez sea

tan estruendoso.

La muerte no se supera

y no es fácil de aceptar;

ante la partida inminente

solo queda recordar.

Recordar a quien alguna vez fue,

abrazando el dolor

y aun en él,

avanzar.

Afrontar la muerte con valentía

es, quizá,

el estado más puro

de la gallardía.

-Emmanuel Lozada

Me pesan los párpados y los hombros

las lágrimas esperan tras mis ojos.

Es viernes. y persisten los antojos

de calma. de refugio. entre los escombros.

No llega el fin, no cesan los redobles

el mundo sigue hablando y no se calla.

Mis fuerzas se diluyen. se desmayan

y yo me escondo en sueños más amables.

Silencio, ven por mi, no me abandones

cúbreme con tu manto y tu promesa

guárdame en un rincón donde no duela.

Avanza tú, sin prisa, sin razones

aléjame del ruido y su aspereza:

déjame ser tu sombra. ser tu estela.

-Yina Rodríguez

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A mi querida Tristeza

Sabes hacerme adicto a tus armas

amarga y dulce noche de mi alma

sin falta aguardas en total calma

a que me haga barro con mis propias lágrimas

Te busco en cada segundo que extraño

de seguro no me ves más que como a un bobo

todos saben que de tus pecados soy su esclavo

nada me hace más feliz durante todo el año

Solo logramos entendernos entre los dos

por eso tenemos tantos secretos lindos

y aunque sé que quieres bien de mí

espero no volver a verte jamás por aquí

-Aldo Velázquez

Fuimos; un diamante en bruto

Que nunca floreció.

El ocaso rosa

Que nunca apareció.

La tristeza hermosa

Que un mártir reflejó.

La asfixiante brisa;

La agónica risa;

La incertidumbre sin prisa.

Fuimos...

¿Realmente fuimos?

-Psicósis Gótica

AMOR EN FLORES

Un hombre toca a la puerta!

Trae un arreglo precioso

y una misiva me entrega.

Habla de un amor de antaño

que con su firma refrenda.

Las flores huelen a mieles

de una reciente cosecha

de la semilla sembrada

hace algunas cuantas décadas.

Reflejo de aquel que sabe

hacer las caricias seda

que me tiene entre sus manos

pero me sabe su dueña.

Que sabe tocarme el alma

con una mirada dulce

con una palabra tierna

Que si de lejos le veo,

me hace correr a sus brazos

¡que son mi lugar seguro

y guardan mi vida entera!

-Marilau Campos

HIJO

Eres canción no escrita,

palabra callada,

viento en la cara,

valor modesto

del pastor y del cordero

en la cañada,

eres siembra y cosecha,

amor y enfado,

promesa cumplida,

eres la charca con peces,

eres el pez de mi...vida.

-Thamar Hernández

MALDITA NOCHE

Cómo duelen las noches de febrero.

Saben a vidrio roto

y a fondo de botella barato.

Febrero no trae flores.

Trae resaca.

Trae tu ausencia

sentada frente a mí,

mirándome beber

como si supiera

que nunca voy a nacer de nuevo.

Febrero no duele.

Febrero pudre.

La habitación huele a sudor viejo

y a promesas vencidas en enero.

La cama está abierta,

como una herida

que no piensa cerrar.

Tu ausencia no es poesía.

Es una silla vacía

mirándome perder dignidad

sorbo a sorbo.

La noche me mastica los huesos.

Las sábanas son testigos mudos

de este hombre

que abraza almohadas

como restos de un naufragio.

Tu saliva.

Tu respiración.

Tu corazón haciendo tic tac.

Ahora sólo escucho

el zumbido del refrigerador

y mi orgullo desangrándose

en el suelo.

Quise olvidarte.

Pero te bebo.

Te trago.

Te vomito.

Y vuelvo a empezar.

La soledad no llega de golpe.

Se instala.

Se quita los zapatos.

Se mete en mi lado de la cama

y duerme conmigo.

Y yo la dejo.

Porque es lo único

que todavía se queda.

Febrero.

Tres de la mañana.

La botella ya no sabe a nada.

La soledad no grita.

Respira lento.

Se mete bajo las sábanas

y me recuerda

que mañana será igual.

No estoy bebiendo para olvidarte.

Estoy bebiendo

para no sentir el segundo exacto

en que acepto

que no vuelves.

No es romántico.

Es patético.

Me miro en el espejo del baño:

ojos rojos,

boca seca.

La botella se vacía.

Yo no.

Sigo lleno de ti.

Y ese

es el verdadero castigo.

Aquí estoy.

Respirando.

Con el pecho ardiendo.

Sin tu sombra.

Sin tu saliva.

Sin el latido de tu corazón.

Sólo un hombre en febrero

aprendiendo —a la fuerza—

que la soledad no mata.

Enseña.

-Edmundo Emmanuel Delgado López

UN BRILLO FANTASMAL

No comprendo de fantasmas, ni de espejos

Sé más de esperanza que de eso que me cuentas con emoción.

Sé más de los vivos impresionantes que de los ilógicos muertos,

pero algo que no entiendo es la luz que irradian mis ojos al escuchar la pasión ajena

es algo que disfruto y que,

en mi loca individualidad,

creo que nadie más te verá

brillar así.

-Nidia Sosa

Me da miedo sentirte así...

Tan rota y tan solita, pero a veces

te me apareces convertida

en rayito de sol,

en hierba verde...

¡En palabras bonitas!

-Tina Sandoval

DESPIERTA

Mi mente no se calla.

En las noches es cuando más habla.

La atraviesa el ruido de un coche,

el maullido de un gato lejano,

el llanto del bebé del vecino,

alguna discusión en la calle.

Y cuando todo se ha silenciado:

la última conversación que tuve,

las palabras que dije y las que no,

la lista de pendientes,

todo lo que debí haber hecho en la vida

y todo lo que no.

Diseña mi existencia hasta mi último día de vida.

Y cuando por fin se queda dormida,

suena el despertador.

-Su Ying Loo

PALABRAS

Palabras a personas peculiares,

palabras que me ayudan en el arte,

palabras que me dejan revelarte:

palabras que te tienen un mensaje.

Palabras a personas perdurables,

palabras que intentan hoy contarte:

palabras que nos unan un instante

O bastantes, si esto es viable.

Palabras, como traición y citadino

o tristeza, amor o valemadrismo.

Palabras que me dejen reiterarte

que aquí estoy, aunque sea

-Diana Camberos.

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