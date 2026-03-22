$!Poemario Saltillense: Lee los textos con los que celebramos el Día Mundial de la Poesía

En la poesía incontables personas han encontrado un refugio, una voz, un espacio para expresar lo más profundo de su ser. Como con toda arte no hace falta haber estudiado por años para poder aprovechar sus beneficios y para celebrar el Día Mundial de la Poesía —que se conmemoró el pasado 21 de marzo— en VANGUARDIA le pedimos a nuestros lectores que nos compartieran sus creaciones originales. Los textos que se incluyen en esta publicación especial fueron elegidos de una convocatoria lanzada en nuestras redes sociales, seleccionando uno por persona, así como por su extensión y ortografía para figurar en esta edición

Amanece, Una montaña sin nombre Domina el oriente. Toma el primer rayo de sol, Mi niña. Y clávalo en esa mirada Que quiero verlo brillar En cada sonrisa Que regalas al mundo -José Luis Zamora RECETA DE COCINA Platillo: vida Siempre en suma. Mezcla caldo primigenio con cebolla, pimiento y cilantro Empezamos por el núcleo millones de grados contenidos llamaradas que escapan y aún así nos alcanzan Como una madre presente a la distancia Luego el agua cristal que se traspasa ¿Quien no ha escrito del agua del planeta mal nombrado? Una canica azul con fondo tintineante Sin ella, nada Se pone todo a hervir y después de miles de años nacen los bosques: templos gratuitos al aire libre Su acción fue volverse parte abrazar la tierra como abuelos raíces profundas que pocos recuerdan Al dejarlo reposar nacen los caminantes: criaturas que respiran en movimiento devoran y queman plantas comen hasta quedar vacíos Es un ciclo sin fin que nos mueve a todos Y aunque nos creamos superiores nadie sale de la receta Todo lo caliente tiende a enfriarse Todo impacto se disipa entre montañas La receta viene del cosmos: polvo de luz con ideas propias con nombre propio Sin la suma, todo regresa Volveremos al silencio de las estrellas a una gravedad atrapada en el tiempo. -Ángel Bocardo

GUARIDA La forma esa, desesperada, incontenida que tengo de amarte nunca duerme. No vuelvo de aquel viaje a tus ojos; me quedé voluntariamente a verlos encender, como quien decide quedarse a vivir en la luz. Quiero —sin obedecer a la razón— quedarme un tiempo entre tu cuerpo, sustento de esta sed que contiene tiempo y añoranza. “Vuelve, regresa, ven”. Son súplicas codiciosas que hago con los ojos cerrados, como si ese gesto pudiera traerte a mi presencia con tan solo abrirlos. Detengo los años que han pasado en mi puño. Los guardo pegados al corazón para que no me olvides, para que, donde estés, me sientas cerca y busques el camino de regreso a esta guarida que siempre fui yo. Siempre a la espera de la luz que fuiste: inextinguible y radiante. Porque hay amores que el tiempo no logra deshacer, ni la distancia apagar. Y el mío —terco, intacto— sigue pronunciando tu nombre como si todavía fueras destino. -Dani Romo AQUEL ATARDECER Viendo mi reflejo vitreo en aquel atardecer supuse que la propia existencia era ya una maravilla Supuse que el círculo finito de la vida se camuflajeaba sobre los diamantes de aquel ámbar. La fulgia redondez del astro impregnaba en mi ser, miel de vida. La lejanía y cercanía se intensificaban poco a poco, mientras él astro se ocultaba, un baño dorado, plsmado en el horizonte diluia rocios de calma Cual movimiento de circunferencia la estrella se iba ocultando, al mismo tiempo que en mi alma se dictaminaban sentencias de entera gracia. -Jazmín Elizabeth

Él es la divina belleza y ella la sublime pasión... ÉL era como la literatura fantasiosa y ella todo lo contrario, una novela negra, una cruda realidad... ÉL disfrutaba de los placeres de la vida, mientras que ella, desde un rincón, escribía dulces poemas de fantasía añorando alguna vez vivirlas junto a ÉL. Con la mirada en las estrellas le imploraba a la luna, que aquella belleza la anhelara como el ciego a la luz. ÉL seguía su camino por lo alto, mientras ella lo amaba desde las penumbras. ÉL la amaba... ella no lo sabía! ÉL la contemplaba desde la distancia... mientras que ella simplemente lo olvidaba! -Tina Sandoval MIENTRAS ME OLVIDAS Puedes permitirte otras batallas, soñar con otros campos y estrellas, regarlas con lluvia y cosechar miles de ellas. Desnudar tus pies en otras playas. Puedes seguir marchitando corazones. Escribiendo flores, pisoteando amores, guardando atardeceres sin razones Y en realidad no me molesta que tu pecho acuda a mis labios, que mis recuerdos vivan entre tus brazos y acurrucados compartir la siesta Y qué más da si entre las sábanas curas mis heridas, que tus besos estén llenos de mentiras y compartir buñuelos y un café mientras me olvidas... -Ángel Cuandón

ATARDECE Entre los ocres del sol que se aleja del amor que llega y habita en mi piel Las aves se repliegan buscando sus nidos abrazó el recuerdo mi hogar, sitio seguro reminiscencias llegan me abrasan la piel. A la tarde procede el silencio a mí memoria el ruido la charla entre pan y vino instantes de vacío. Abrazo el recuerdo donde fuimos soles cayendo candecentes entre velos negros y cantos de luna fuimos luz que se extinguió -Papáloatl Garo ZARIGÜEYAS EFÍMERAS Bajan por el cable eléctrico como gotas de sombra tibia, cola lampiña, memoria quemada desde que robaron el primer fuego. Llevan en la bolsa del vientre un puñado de minutos con ojos, crías que apenas alcanzan a oler la noche antes de que termine. No son mariposas, no presumen alas, pero igual se queman: contra el farol, contra el perro, contra el amanecer que no las espera. Efímeras de uñas negras y hocico que huele lo que ya se pudre, fingen la muerte tan bien que a veces se les olvida despertar. Y sin embargo trepan, insisten, pariendo constelaciones chiquitas en la basura que brilla un segundo bajo una luna desinteresada. Zarigüeyas efímeras: pequeñas protestas peludas contra la eternidad de lo que no las quiere, un latido marsupial que cabe entero en la palma de quien se atreve a mirarlas antes de que se apaguen. -Alex de León

COCUYO Se apagó la noche, la luna la incendió. Escucho tres sonidos: un nopo, una risa y un cristal. Entre los cañaverales susurros bailan, los arrastra el viento, llegan hasta el otro lado de la higuera cuando barre las nubes con su menear. En el jagüey ya sin agua, tres pichichis cantan tristes de sed y la tierra ignoró el cortejo de la yunta, el pico y el asadón. La casa sigue en mi, sigue siendo casa, con sus siete paredes negras y un techo de estrellas. El sol se bebió el agua del viejo estanque y un tilcampo se mudó. A los árboles de guanábana, jobo y nanche el norte los encueró. Un montón de almas desfilan por las brechas áridas, se oye su lamento hasta Gavilán. ¿tú sabes quienes son? El eco chilla histórias: migrantes, desaparecidos, sádicos, todos pasaron por mi suelo húmedo de junio. El Sueño Americano yace aquí, en mis valles ostentosos muertos de hambre. A la media noche los chiquillos corren, la noche me viste de negro, los sapos chiflan y los cocuyos, los cocuyos... esos sí no los he vuelto a ver. -Adriana Cabrera AILOUROS Ninja sigiloso, cazador de pelusas en el aire. Curas mis días tristes Con tu ronroneo infinito. Observas sin decir, sin juzgar, guardián de secretos, el escucha de mis días tristes. Asesino de gigantes despistados, zigzagueas entre mis piernas como un dios pequeño, absoluto dueño de todo Y a la vez de nada. A veces te quedas inmóvil frente a la ventana, lluvia kamikaze se estrellan contra el cristal juegas a atraparlas y tu cola danza con los truenos te enfadadas si no te veo. Si Bestad te llama, das un último bocado a tu alimento, cuando pasas a un lado de la cama y de reojo observas te escabulles por la ventana. Dejándolo todo. Desapareciendo en la sombra. Y me pregunto: ¿A dónde van los gatos pardos a morir en los días de luna llena? -Nova Reyes

CUANDO EL MIEDO SE ALEJA Y es justo al final de la vida cuando uno comienza a valorarla, amar lo que se posee y no anhelar lo que nos falta. Al final de la vida el miedo se aleja, solo queda incertidumbre acompañada de la nostalgia. Nostalgia que se vuelve tristeza, tristeza difícil de ocultar tras perder a un ser querido que ya no podrás abrazar. Después del adiós solo queda el silencio, que tal vez sea tan estruendoso. La muerte no se supera y no es fácil de aceptar; ante la partida inminente solo queda recordar. Recordar a quien alguna vez fue, abrazando el dolor y aun en él, avanzar. Afrontar la muerte con valentía es, quizá, el estado más puro de la gallardía. -Emmanuel Lozada Me pesan los párpados y los hombros las lágrimas esperan tras mis ojos. Es viernes. y persisten los antojos de calma. de refugio. entre los escombros. No llega el fin, no cesan los redobles el mundo sigue hablando y no se calla. Mis fuerzas se diluyen. se desmayan y yo me escondo en sueños más amables. Silencio, ven por mi, no me abandones cúbreme con tu manto y tu promesa guárdame en un rincón donde no duela. Avanza tú, sin prisa, sin razones aléjame del ruido y su aspereza: déjame ser tu sombra. ser tu estela. -Yina Rodríguez

A mi querida Tristeza Sabes hacerme adicto a tus armas amarga y dulce noche de mi alma sin falta aguardas en total calma a que me haga barro con mis propias lágrimas Te busco en cada segundo que extraño de seguro no me ves más que como a un bobo todos saben que de tus pecados soy su esclavo nada me hace más feliz durante todo el año Solo logramos entendernos entre los dos por eso tenemos tantos secretos lindos y aunque sé que quieres bien de mí espero no volver a verte jamás por aquí -Aldo Velázquez Fuimos; un diamante en bruto Que nunca floreció. El ocaso rosa Que nunca apareció. La tristeza hermosa Que un mártir reflejó. La asfixiante brisa; La agónica risa; La incertidumbre sin prisa. Fuimos... ¿Realmente fuimos? -Psicósis Gótica AMOR EN FLORES Un hombre toca a la puerta! Trae un arreglo precioso y una misiva me entrega. Habla de un amor de antaño que con su firma refrenda. Las flores huelen a mieles de una reciente cosecha de la semilla sembrada hace algunas cuantas décadas. Reflejo de aquel que sabe hacer las caricias seda que me tiene entre sus manos pero me sabe su dueña. Que sabe tocarme el alma con una mirada dulce con una palabra tierna Que si de lejos le veo, me hace correr a sus brazos ¡que son mi lugar seguro y guardan mi vida entera! -Marilau Campos HIJO Eres canción no escrita, palabra callada, viento en la cara, valor modesto del pastor y del cordero en la cañada, eres siembra y cosecha, amor y enfado, promesa cumplida, eres la charca con peces, eres el pez de mi...vida. -Thamar Hernández MALDITA NOCHE Cómo duelen las noches de febrero. Saben a vidrio roto y a fondo de botella barato. Febrero no trae flores. Trae resaca. Trae tu ausencia sentada frente a mí, mirándome beber como si supiera que nunca voy a nacer de nuevo. Febrero no duele. Febrero pudre. La habitación huele a sudor viejo y a promesas vencidas en enero. La cama está abierta, como una herida que no piensa cerrar. Tu ausencia no es poesía. Es una silla vacía mirándome perder dignidad sorbo a sorbo. La noche me mastica los huesos. Las sábanas son testigos mudos de este hombre que abraza almohadas como restos de un naufragio. Tu saliva. Tu respiración. Tu corazón haciendo tic tac. Ahora sólo escucho el zumbido del refrigerador y mi orgullo desangrándose en el suelo. Quise olvidarte. Pero te bebo. Te trago. Te vomito. Y vuelvo a empezar. La soledad no llega de golpe. Se instala. Se quita los zapatos. Se mete en mi lado de la cama y duerme conmigo. Y yo la dejo. Porque es lo único que todavía se queda. Febrero. Tres de la mañana. La botella ya no sabe a nada. La soledad no grita. Respira lento. Se mete bajo las sábanas y me recuerda que mañana será igual. No estoy bebiendo para olvidarte. Estoy bebiendo para no sentir el segundo exacto en que acepto que no vuelves. No es romántico. Es patético. Me miro en el espejo del baño: ojos rojos, boca seca. La botella se vacía. Yo no. Sigo lleno de ti. Y ese es el verdadero castigo. Aquí estoy. Respirando. Con el pecho ardiendo. Sin tu sombra. Sin tu saliva. Sin el latido de tu corazón. Sólo un hombre en febrero aprendiendo —a la fuerza— que la soledad no mata. Enseña. -Edmundo Emmanuel Delgado López UN BRILLO FANTASMAL No comprendo de fantasmas, ni de espejos Sé más de esperanza que de eso que me cuentas con emoción. Sé más de los vivos impresionantes que de los ilógicos muertos, pero algo que no entiendo es la luz que irradian mis ojos al escuchar la pasión ajena es algo que disfruto y que, en mi loca individualidad, creo que nadie más te verá brillar así. -Nidia Sosa Me da miedo sentirte así... Tan rota y tan solita, pero a veces te me apareces convertida en rayito de sol, en hierba verde... ¡En palabras bonitas! -Tina Sandoval DESPIERTA Mi mente no se calla. En las noches es cuando más habla. La atraviesa el ruido de un coche, el maullido de un gato lejano, el llanto del bebé del vecino, alguna discusión en la calle. Y cuando todo se ha silenciado: la última conversación que tuve, las palabras que dije y las que no, la lista de pendientes, todo lo que debí haber hecho en la vida y todo lo que no. Diseña mi existencia hasta mi último día de vida. Y cuando por fin se queda dormida, suena el despertador. -Su Ying Loo PALABRAS Palabras a personas peculiares, palabras que me ayudan en el arte, palabras que me dejan revelarte: palabras que te tienen un mensaje. Palabras a personas perdurables, palabras que intentan hoy contarte: palabras que nos unan un instante O bastantes, si esto es viable.