¿Por qué Stephen King odia la adaptación de ‘El Resplandor’ que hizo Stanley Kubrick?

Desde su estreno, en 1980, la película “El Resplandor” de Stanley Kubrick f ue todo un éxito, convirtiéndose en un clásico del cine de terror y una joya del cine en general. No es difícil encontrar a quien le fascine y su popularidad es indiscutible, pero hay una persona muy importante a la que no le parece una buena adaptación.

¿Qué cambios hizo Kubrick que King detesta?

Uno de los más cruciales está en la forma en que se interpreta la presencia fantasmagórica en el Hotel Overlook. En el documental “A Nighte At The Movies: The Horrors of Stephen King” el escritor recuerda una conversación con el director, en donde quedó claro cómo para el primero el hotel era el embrujado y de ahí provenía la maldad que eventualmente poseería a Jack Torrance y lo llevaría a la violencia, pero para Kubrick el mal venía del hombre.

Esto es significativo porque la novela fue para King una forma de tratar el tema del alcoholismo y el consumo de sustancias, que padecía en ese entonces, así como la relación entre padres e hijos y cómo la violencia podía llegar a salirse de control. El libro se cuenta desde la perspectiva del niño, Danny Torrance, y su poder de “El Resplandor” es codiciado por el propio hotel, pero al no poder tomarlo directamente de la fuente empieza a influenciar a su padre hacia los vicios –de los que esperaba alejarse al aceptar el aislado trabajo–, para así lograr que el hombre matara a madre e hijo y tomar los poderes del pequeño.