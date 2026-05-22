$!Pulso Cu4tro: Celebrarán con danza la diversidad y la inclusión en el Teatro de la Ciudad

Cuatro elementos y cuatro estilos de danza se reunirán este domingo 24 de mayo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler para darle forma a un espectáculo donde jóvenes bailarines mostrarán lo que son capaces de hacer cuando las oportunidades se otorgan. “Pulso Cu4tro: El latido de una danza que une, que incluye y que transforma” es un evento que se desprende del proyecto Aequalis beneficiado con el PECDA Coahuila 2025 donde “participan jóvenes con y sin discapacidad, y donde la danza se convierte en un espacio para compartir, expresarnos y encontrarnos”.

Desde hace 17 años este esfuerzo comenzó a echar raíces y cuando la Escuela de Danza Profesional de Coahuila obtuvo la filial de Psico-Ballet de la UNESCO, en 2017, redobló su trabajo para incluir a todos sobre la duela. “En este proceso ha habido altas, bajas, no se había consolidad hasta que en 2023 empezamos a trabajar en ‘Bailando por la inclusión’ con otros docentes de diferentes disciplinas de danza, haciendo eventos donde invitábamos a personas con diferentes condiciones y discapacidades a participar en clases con maestros que donaban su trabajo y experiencia para un curso intensivo y en 2024 nos consolidamos como un grupo independiente y en el 2025 nos dimos a conocer como Aequalis”, compartió para VANGUARDIA la maestra Maribel Lugo, quien ha liderado estos esfuerzos.

El proyecto se enfoca en atender a jóvenes con discapacidad intelectual y, particularmente, síndrome de Down. Si bien existen muchas oportunidades de desarrollo para niños y niñas con discapacidad, Lugo recalca que en cuanto entran a la adolescencia y aún más al llegar a la mayoría de edad, estas oportunidades comienzan a menguar, por lo que ellos buscan atender también esta necesidad, lo que ha dado como fruto un grupo de 15 jóvenes desde los 16 hasta los 22 años, así como 15 monitores desde los 9 años para un elenco de 30 personas. “Al darnos un nombre aterrizamos nuestro objetivo en tres vertientes: la primera es la formación física, integral de nuestros participantes. El segundo es la inclusión; no es un grupo especial, no son clases de educación especial, porque caeríamos en esta misma mecánica exclusiva para personas con discapacidad, por eso en la convocatoria se integran personas sin discapacidad que fortalecen y también salen fortalecidos. Y el tercer elemento fue involucrar desde la colectividad a la comunidad de la danza”, explicó.

Además del ballet, la especialidad de Lugo, Aequalis también ofrece danza contemporánea a cargo de Penélope Quero; Nelly López en la danza folclórica y en el baile moderno Karla Ramírez. Con esta participación cuádruple es que se estructura el espectáculo que incluirá números dancísticos con dichas disciplinas a cargo de todos los jóvenes que integran el proyecto. “Pulso Cu4tro” se presentará este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La entrada es gratuita.

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