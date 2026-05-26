$!‘Pulso Cu4tro’ crea conciencia a través de la danza

La obra “Pulso Cu4tro: el latido de una danza que incluye, que une y que transforma”, es un proyecto seleccionado por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), creado por la Colectiva Artística Aequalis Danza Inclusiva, que es un espacio de formación, desarrollo y proyección de la danza desde la inclusión. Este domingo 24 de mayo en el Teatro de la ciudad Fernando Soler, se dio una muestra de su labor con la sociedad. Para dar inicio al evento se brindaron unas palabras hacia el público, contando con la presencia de una intérprete de señas para transmitir el mensaje a cada uno de los presentes.

“Queremos que escuchen con el corazón, que vean con los ojos del alma y que conecten con lo que aquí va a suceder en un momento, porque todo todo todo fue hecho con muchísimo cariño para ustedes, pero sobre todo para poder expresar lo que a veces la palabra no permite que sea expresado”, dijo una integrante de Colectiva Artística Aequalis Danza. Entre el público se encontraron familiares y amistades de los participantes también se contó con autoridades e invitados especiales como la Secretaría de Cultura, Esther Quintana en representación del Gobernador Manolo Jiménez, Fabiola González de la Secretaría de Educación y Nicté Ruiz, directora de RUMA: Arte y Comunidad, entre otros.

Como invitado especial de la noche estuvo Adolfo Rodríguez Guerrero, representante de la UNESCO de Educación. “Una educación inclusiva, que se fortalezca con la diversidad y una colaboración entre las instituciones, que no estén separadas las áreas de la educación, cultura y arte, hace que los esfuerzos se diluyan, hace que no se sostengan en el tiempo. En cambio, cuando trabajamos juntos podemos tener estos proyectos que no sean solo de eventos sino que forme parte de un programa para que la ciudad sea una ciudad incluyente diversa y una ciudad con espacios y con oportunidades para todos”, expresó Adolfo Rodríguez en entrevista para VANGUARDIA.

En la primera parte de la función se realizó una narrativa performativa en donde el escenario se fusionaba con proyecciones y sonidos de latidos, que hacían cambios dependiendo de la voz que narraBa la obra y guiaba los testimonios de madres sobre el miedo que sintieron al saber que sus hijos nacieron con Síndrome de Down y cómo el amor puede superar cada obstáculo que la sociedad suele interponer. “Entre latidos y silencios aparecen preguntas de las madres que tuvieron que aprender a navegar un mar desconocido y al nacer el amor que sostiene las manos que acompañas terapias caídas y logros y un día aprenden a soltar”, comentó la voz narrativa.

Durante la obra los jóvenes danzantes hicieron uso de todos los espacios del teatro cuando bajaron por los pasillos bailando con antorchas artificiales dando alusión al elemento fuego. Después de un breve intermedio, el ambiente se transformó en un espacio lleno de energía con canciones más movidas de grupos como Daft Punk. Para finalizar la noche la artista Penelope Quero, quien integra el equipo de Aequalis junto con Maribel Lugo, Karla Ramírez y Nely Rodriguez, dio un agradecimiento a los presentes, y principalmente a la Secretaría de Cultura, Patronato de Arte y Cultura de Coahuila (PARTECO),Tavola y Hotel La Gloria Mesón por apoyar a que este proyecto se lograra.

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