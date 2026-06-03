¿Qué es la masculinidad? Colectivo de hombres trans invita a exposición de arte y conversatorio

¿Qué es la masculinidad? Colectivo de hombres trans invita a exposición de arte y conversatorio

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Mauro Marines
por Mauro Marines

La muestra ‘Espectro de masculinidades’ estará este fin de semana en La Panorámica Editorial abriendo el diálogo sobre la experiencia de los hombres XX, las vivencias trans, la identidad de género y la definición de ‘hombre’

Artes
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¿Qué es la masculinidad? ¿Es ponerse corbata y vestir de azul? ¿Proveer para una familia? ¿Tener barba? ¿Tener pene? Estas preguntas que dejan sin sueño a los hombres cisgénero adquieren otra dimensión cuando son planteadas desde la experiencia trans, una que quedará plasmada sobre el lienzo este fin de semana.

La exposición pop-up de pintura “Espectro de masculinidades”, organizada por el colectivo Hombres XX busca abrir un diálogo sobre las experiencias de algunos hombres trans en Saltillo, en el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIAQ+.

El colectivo está enfocado hacia la realización de actividades culturales en la ciudad para la visibilidad de los hombres transmasculinos, porque hay mucha visibilización para las chicas transfemeninas y los hombres trans estamos un poco más ‘entre las sombras’”, explicó Michel Morín, coordinador del colectivo, para VANGUARDIA.

Este proyecto nace como una extensión autorizada de la Asociación Hombres XX en la Ciudad de México, que allá hace acompañamiento legal para los hombres trans, pero la propuesta que llega a Saltillo se centra en el activismo cultural. Su trabajo inicio el 31 marzo, con un evento en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans y continúa este fin de semana en La Panorámica Editorial (Miguel Alessio Robles 211, Zona Centro), con esta exposición efímera que estará solo tres días abierta al público.

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“Nos sentamos a pintar en un lienzo el concepto que cada uno de ser un hombre con cromosomas XX o el concepto que cada uno tiene de masculinidad, ya que para los hombres XX no hay una forma de ser hombre, más bien la estamos construyendo día con día y tratando de alejarnos del patriarcado”, explicó sobre el origen de las 12 piezas que estarán en exhibición.

No puedo decir que somos feministas, porque somos hombres, pero sí puedo decir que somos aliados, aunque no es una bandera que portamos. Buscamos alejarnos de la binariedad de ser hombre”, agregó.

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Como parte de su colaboración con Orgullo y Dignidad Saltillo, para el Festival del orgullo, realizaron también la proyección en la Alameda del preestreno de la película “Niñxs” de la productora La Sandía Digital, con muy buena recepción. Para la Marcha del Orgullo, que será el 13 de junio, también están preparando una batucada y contingente de Hombres XX y aliados.

El colectivo también está integrado por Desmond, Marcos, Harper, Fer, Ramuel, Evan, Wuicho, Micho y Génesis, así como sus aliades Citlalli, Natalia y Alexa.

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Para mí la masculinidad es solo un constructo donde yo puedo hacer y deshacer, con mi cuerpo, con mi imagen, con mis accesorios, a mi gusto, ya sea trayendo el pelo corto o largo, utilizando aretes, faldas, quitándome el bigote. Nada de eso me hace más o menos masculino, solo es una vivencia diferente”, compartió Morín.

La inauguración de la exposición será este viernes 5 de junio a las 17:00 horas, el sábado se llevará a cabo un diálogo sobre la masculinidad a las 18:00 horas y la clausura será el domingo 7 a las 19:00 horas. La muestra estará abierta en un horario de las 16:00 a las 19:00 horas los tres días.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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