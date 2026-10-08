¿Qué hacer en Saltillo? Danza desde Torreón, tributo a Enjambre, teatro para infancias queer y más

Estas son algunas de las actividades que podrás disfrutar durante los siguientes días en Saltillo. Agenda la que más te llame la atención. Teatro para salir del clóset La obra “Los hombres lobo viven en mi clóset” de Oz Jiménez llega este fin de semana al Teatro Garnica con una obra sobre descubrimiento y aceptación, protagonizada por un niño que quiere saber qué está pasando con su hermano mayor y con su familia.

Las funciones son los días 9, 10 de octubre a las 20:00 horas y el día 11 de octubre a las 18:00 horas. La entrada tiene un costo general de 150 pesos pero puedes reservar tus boletos en 100 pesos al 844 655 3823. Tributo instrumental a Enjambre Las canciones que marcaron a toda una generación llegan en una experiencia completamente nueva. Vive un homenaje instrumental a Enjambre interpretado por un cuarteto de cuerdas, rodeado por cientos de velas que transformarán el teatro en un escenario íntimo y envolvente. Déjate llevar por los arreglos para cuerdas de los mayores éxitos de la banda, donde cada violín, viola y violonchelo darán una nueva vida a sus melodías más emblemáticas. Una noche para recordar, cantar en silencio y revivir cada emoción. La cita es el sábado 10 de octubre a las 20:45 horas en el Teatro del IMSS. Los boletos están disponibles en Boletópolis. Mezquite Danza en Saltillo La compañía de danza contemporánea originaria de Torreón, Coahuila, llega este viernes 9 de octubre al Centro Cultural La Besana como parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria.