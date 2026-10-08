¿Qué hacer en Saltillo? Danza desde Torreón, tributo a Enjambre, teatro para infancias queer y más
Este fin de semana el arte local destaca mientras los altares de muertos comienzan su construcción de cara al Día de Muertos
Estas son algunas de las actividades que podrás disfrutar durante los siguientes días en Saltillo. Agenda la que más te llame la atención.
Teatro para salir del clóset
La obra “Los hombres lobo viven en mi clóset” de Oz Jiménez llega este fin de semana al Teatro Garnica con una obra sobre descubrimiento y aceptación, protagonizada por un niño que quiere saber qué está pasando con su hermano mayor y con su familia.
Las funciones son los días 9, 10 de octubre a las 20:00 horas y el día 11 de octubre a las 18:00 horas. La entrada tiene un costo general de 150 pesos pero puedes reservar tus boletos en 100 pesos al 844 655 3823.
Tributo instrumental a Enjambre
Las canciones que marcaron a toda una generación llegan en una experiencia completamente nueva. Vive un homenaje instrumental a Enjambre interpretado por un cuarteto de cuerdas, rodeado por cientos de velas que transformarán el teatro en un escenario íntimo y envolvente.
Déjate llevar por los arreglos para cuerdas de los mayores éxitos de la banda, donde cada violín, viola y violonchelo darán una nueva vida a sus melodías más emblemáticas. Una noche para recordar, cantar en silencio y revivir cada emoción.
La cita es el sábado 10 de octubre a las 20:45 horas en el Teatro del IMSS. Los boletos están disponibles en Boletópolis.
Mezquite Danza en Saltillo
La compañía de danza contemporánea originaria de Torreón, Coahuila, llega este viernes 9 de octubre al Centro Cultural La Besana como parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria.
El espectáculo que presentarán tiene por nombre “Naturalezas vivas” y forma parte de una gira que también los llevará por Monclova y San Pedro, donde presentarán esta propuesta de símbolos e imágenes en movimiento.
Entre las obras que presentarán como parte de su repertorio se encuentran “Komorebi” de Alam Sarmiento, “Sobre la fragilidad” de Jaime Hinojosa y “Viento solano” de Sara Ovalle.
La cita es a las 20:00 horas y la entrada es libre.
Penumbras de Saltillo
El espectáculo de teatro sensorial a ciegas de la compañía Calaverita de Azúcar Teatro tendrá una función este sábado 10 de octubre a las 20:30 horas en la cafetería Coballto, ubicada en el 729 de la calle de Obregón, en el Centro Histórico de Saltillo. La entrada tiene una cuota de recuperación de 200 pesos que incluye degustación.